台灣大myVideo轉播紅白 狂灑紅包雨

2019-01-31

〔記者吳佩樺／台北報導〕台視除夕特別節目《2019超級巨星紅白藝能大賞》邁入10週年，今年卡司強大，台灣大哥大旗下影音平台myVideo不只連續5年取得獨家線上同步轉播權，今年大方加碼，狂灑紅包雨。

《2019超級巨星紅白藝能大賞》匯集大咖巨星，包括蔡依林、Ella、蔡健雅、小S、羅志祥、頑童MJ116、玖壹壹以及日本長壽樂團「恰克與飛鳥」主唱飛鳥涼（ASKA）等陣容。而由台灣大哥大一手打造的新人團體「S.T.F抒天弗」亦有精采演出。

台灣大哥大「勇敢追夢3.0」計畫培育出「S.T.F抒天弗」，他們以一首「Time to Go說走就走」MV創下6天飆破百萬點閱率的好成績。2位8年級生ArieShawn和Em7雖為新秀，但表現出大將之風。

台灣大哥大myVideo此次除了同步轉播，陪伴觀眾一起圍爐，轉播過程中將狂撒紅包雨，民眾只要登入會員，屆時在節目進行中，畫面上不定時會有紅包跳出，點擊紅包就能獲得看片金，最高達千元。

此外，台灣大哥大總經理鄭俊卿也擔任《2019超級巨星紅白藝能大賞》現場嘉賓，他表示迎接5G元年與物聯網時代，台灣大哥大要繼續肩負起領頭羊的角色，提供大眾最新的科技體驗。

圖片提供：台灣大哥大

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