Ferragamo跟風滿版 部落客助陣翻白眼

2019-01-29

〔記者王瀅娟／台北報導〕Salvatore Ferragamo（簡稱Ferragamo）推出由女裝系列創意總監Paul Andrew設計的全新Gancini Monogram圖案系列，並邀請全球知名部落客Bryanboy與其他7名部落客合拍短片，內容自嘲網紅亂象，爭取千禧世代注意。

Gancini是Ferragamo標誌性圖案，雙鉤飾釦造型設計靈感源自品牌總部大樓Palazzo Spini Feroni大宅側面用於栓馬的鍛鐵製品。Paul Andrew將一實一虛的鉤釦交互相扣成連續圖案，創作出全新的Gancini Momogram圖案，應用於服裝、手袋與鞋履上。

Gancini Monogram系列形象短片由Bryanboy擔任「導演」，自導自演演出各種令人翻白眼的網紅行徑，令人莞爾。全數影片已在Ferragamo官方社群網站揭露。

Ferragamo Gancini Monogram托特包，49,900元。

知名德國時尚部落客Caro Daur參與Ferragamo Gancini Monogram形象短片演出。肩揹包74,900元。

男女皆宜的Ferragamo Gancini Monogram休閒鞋，23,500元。

Ferragamo Gancini Monogram鍊帶包，42,900元。

全球知名時尚部落客Bryanboy參與Ferragamo Gancini Monogram形象短片演出。

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