歐米茄125週年 19令機芯復活─碟飛勃艮第酒紅腕錶慶祝錶廠生日 別具意義

2019-01-29

﹝記者方惠宗／台北報導﹞歐米茄揭開瑞士製錶的「極致成就」！

瑞士製錶商歐米茄（Omega）故鄉、瑞士比爾（Biel）的歐米茄博物館發表深具意義的碟飛Trésor 125週年紀念版腕，這只作品採用18K黃金錶殼、紅色琺瑯錶盤與勃艮第酒紅色錶帶，這是為了慶祝錶廠傳奇機芯「OMEGA」19令（「令」，Ligne，法國傳統長度單位；1令約2.26毫米）機芯誕生125週年；這一枚改變鐘錶製造業的機芯正是品牌名稱的由來。歐米茄總裁暨執行長Raynald Aeschlimann表示：「歐米茄是唯一以機芯為名的錶廠，而這證明我們致力精準之道。」

歐米茄的前身是年輕製錶師Louis Brandt於1848年在瑞士拉紹德風（La Chaux-de-Fonds）開設的一家工坊，而他的兩位兒子、Louis-Paul與César則在1894年發明了顛覆鐘錶生產模式的「19令機芯」。該機芯透過革新方法進行量產，立即奠定鐘錶產業的新標準；走時精準，且每個零件都可替換。此外，透過柄軸與錶冠的上鏈與時間設定的組合功能也是突破性的技術，至今依然廣受採用。當時，這對兄弟將他們的全新成果稱為「OMEGA」，正如希臘子母「Ω」的意涵，表示「事情的終結」，以及對歐米茄而言「製錶工藝的極致成就」。「OMEGA」機芯非常成功，Brandt兄弟於是將整家公司改為「歐米茄鐘錶公司」（OMEGA Watch Co）；時為1903年，歐米茄已成為瑞士規模最大的鐘錶製造商。

Aeschlimann指出，「歐米茄」名號也在許多領域享有盛名，從登月、奧運、007電影到海洋探索，「這個週年紀念絕對值得盛大慶祝！」

歐米茄同時於慶祝會上展示獲得新生的復刻版「19令」機芯。

歐米茄以碟飛Trésor 125週年紀念版腕錶慶祝「歐米茄」誕生125週年，紅色琺瑯錶盤源自品牌標誌色彩。16,500瑞士法郎，約台幣518,595元。

錶背底蓋飾有內填紅色琺瑯的18K黃金週年紀念徽章，並以「日內瓦紋」鐫刻裝飾。

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