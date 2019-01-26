MIKIMOTO的日與夜 隨興變化搭配

2019-01-26

〔記者王瀅娟／台北報導〕MIKIMOTO以日與夜之間的微妙變化為靈感的Day & Night系列推出4件新作，延伸「晨光朝露」主題，以Akoya日本珍珠為主角，搭配鏤空花線設計，點綴美鑽，更適合時尚穿搭。

系列包括耳環、手鍊與墜鍊，90公分珍珠長串鍊是使用目前最受顧客喜愛的7至7.5mm的日本Akoya珍珠，搭配2個鏤空花線釦飾，可拆成分別長40公分與50公分的珍珠項鍊，可單戴或層疊佩戴，提供更多樣化的穿搭可能性，無論搭配日常上班服裝或晚宴禮服皆宜，更符合具備多重身分的現代女性之需求，也巧妙呼應了日與夜主題，讓女人無論何時都盛放美麗。

MIKIMOTO Day and Night系列日本Akoya珍珠手鍊，43,000元。

MIKIMOTO Day & Night系列90公分珍珠長鏈可拆成2條項鍊層疊佩戴，搭配晚裝優雅高貴。

MIKIMOTO Day and Night系列日本Akoya珍珠耳環，一對67,000元。

MIKIMOTO Day & Night系列推出90公分長鍊，搭配日常服裝隨興優雅，298,000元。

MIKIMOTO Day and Night系列日本Akoya珍珠墜鍊，48,000元。

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