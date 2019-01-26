大遠百春節檔 12輛汽車吸客─消費滿2千元試手氣抽汽車 電子支付回饋高達12%

2019-01-26

〔記者凃盈如／新北報導〕 迎接春節檔期，百貨公司紛紛推出有感的優惠方案、福袋與抽獎活動吸客。大遠百「金豬報喜」檔期於2月3日至27日登場，除了流行服飾推出單一特價起，更破天荒大手筆祭出總價值共700萬元、12台汽車。大年初一全台各店祭出福袋，獎項豐富，從禮券、iPhone、機車乃至汽車，福袋最大則在花蓮大遠百，為價值699,000元的FORD FOCUS 1.6L時尚經典型汽車；另一輛福袋汽車大獎，則為板橋大遠百提供價值659,000元的Hyundai SUPER ELANTRA 1.6汽車。讓消費者更有感的是，除了這兩台汽車之外，遠百史前無例，於全台十家店再加碼十輛汽車（一店各一輛），只要在「金豬報喜」檔期內，當日單筆消費每滿2,000元，就有一組抽獎序號（可累計），於活動結束後抽出汽車。

此外，環球購物中心自即日起至2月20日，也推出「豬事吉祥」活動，包含刷中國信託聯名卡滿2,500元送200元、新北中和及屏東店指定專門店滿5,000元送300元、聯合最高12家銀行最高回饋6%，並推出多項電子支付回饋活動，包含百貨首家與Pi拍錢包合作，最高可享12%回饋。

環球購物中心營運本部白進堂協理表示，今年環球購物中心中和店，改裝面積預計達15%，將引進多個餐飲新品牌，如逾百坪的迴轉壽司「壽司郎」將在3月開設新北首店，此外，瓦城集團旗下的時時香、貝里尼與春水堂等，也將陸續開幕。

至於伴隨著即將於今年開通的捷運環狀線，環球購物中心板橋車站店2樓戶外區，也即有四家餐聽開設新北首店，吸引更多通勤族消費；南港車站旁第一家佔地百坪，主打親子遊樂的「探索樂園」，也將於1月底開幕。

Global Mall春節檔期優惠，LACOSTE雙面真皮ANNA托特包，原價12,800元、特價8,960元。

Global Mall春節「豬事吉祥」檔期即將開跑，推出多項好禮回饋、精選優惠商品5折起。

板橋大遠百即日起至2月27日規劃春節檔期，日本料理餐廳鰭彩推出「梅崎冰鮮紅楚蟹套餐」，1,680元。

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