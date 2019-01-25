《2019秒變色‧魔法唇膏》Dior蟬聯在台銷售No.1

2019-01-25

記者邱巧貞／台北報導

迪奧（Dior）「癮誘粉漾潤唇膏」上市至今圈粉無數，創下「全球每3秒售出一支」、「台灣市場連續9年銷售No.1唇膏」等輝煌紀錄，這款唇膏亦是迪奧最熱銷的彩妝單品，光是最熱賣色#001一年就能賣出好幾萬支。

今年這款潤唇膏有了新風貌，結合兩款潤唇膏色選，可愛糖彩炫風造型，融化少女心，延續天然潤唇成分「水漾潤色科技」，可依雙唇酸鹼值展現獨有唇色，並新添加細緻的炫色粒子，讓雙唇閃耀金屬光澤，高濃度野芒果油，提供長效保濕。

全新7款色選，從自然粉「#201草莓奶昔」、珊瑚橘「#204牛奶糖」、「#207覆盆子軟糖」、玫瑰木色的「#212太妃糖」到漿果色「#206莓果泡泡糖」，以及星空粉「#210棉花糖」與神秘銀河紫的「#209 棒棒糖」。

此外，睽違12年，迪奧「豐漾俏唇蜜」也推出全新色選。迪奧全球彩妝創意形象總監Peter Philips將護唇、閃耀、潤色效果一起放大，打造7款與粉漾潤唇膏色彩相呼應的色選，包含粉潤釉光、銀河閃耀2大妝效，承襲既有的玻尿酸成分、薄荷衍生因子，能達到立即豐潤俏唇的效果。

圖片提供／迪奧

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