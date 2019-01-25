《2019美唇新色》shu uemura亞洲專屬潮感紅

2019-01-25

記者邱巧貞／台北報導

「紅色」是shu uemura植村秀的品牌基因。品牌創辦人植村秀先生對紅色始終有種執著，為了尋找完美紅色，他不斷研究各種紅色的質地、表現與細微差異，因為他深信，惟有紅色是釋放女性之美的密碼。

今年，植村秀國際藝術總監打出角康，根據實際為超過3,000名女性上妝的多年經驗，親自研發了「RD163」，標榜不僅適合所有現代亞洲女性，也將成為植村秀的經典紅。

「1970年代流行的是偏黃的紅色，1980年代則以偏藍的紅色為主流。」打出角康憑藉著對亞洲臉孔與膚色的豐富經驗，挑出亞洲女性最能駕馭的紅色調，命名為「RD163」。

打出角康表示，這個紅，位於紅色圖譜的中心以及亞洲人膚色色域的中心，在黃色與藍色色調間取得最佳平衡，除了可抗暗沉，還能平衡色調、提亮膚色，讓肌膚更顯白皙，搽上紅唇不過份強勢，也不俗豔。

植村秀旗下的「無色限玩色水潤唇膏」、「無色限粉霧保濕唇膏」，以及全新漆光妝感的「無色限豐潤聚光唇膏」，皆推出#163訂製色，透過不同質地展現最美的微紅唇。

圖片提供／植村秀

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