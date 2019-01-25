《2019美唇新色》THREE雙面風貌

2019-01-25

記者邱巧貞／台北報導

THREE 2019年春妝以「BEYOND BASIC」為主題，挑戰以口紅這個傳統的彩妝品演繹相對反差的不同角色，一口氣推出兩大系列唇膏。

THREE「我型謎霧光唇膏」為霧感美唇，配合沙棘果萃取精華、辣薄荷葉萃取精華、茶籽油、摩洛哥堅果油、荷荷巴油霧感美唇、月見草油、玫瑰果籽油、乳油木果脂、蜜蠟等保養成分，如實的發色，長時間維持強烈鮮明的彩度。

THREE「我色輕潤光唇膏」內含高達78%的美容精華配方以及植物油成分，低調水潤的質感，打造與雙唇融為一體般的精緻洗練發色，高保濕效果及2種球狀粉體能修飾縱向唇紋，實現立體飽滿美唇。

圖片提供／東方美

THREE 2019年春妝以唇妝作為主角。

THREE我型謎霧光唇膏，共9色，各1,400元；THREE輕潤光唇膏，9色，各1,400元。

THREE我型謎霧光唇膏於雙唇表面形成一層均勻薄膜，長時間維持鮮明發色。

THREE輕潤光唇膏，高達78%的美容精華成分，富含具優異保濕力的植物油，保持雙唇潤澤。

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