《2019美唇新色》YSL水潤夾心唇膏

2019-01-25

記者邱巧貞／台北報導

YSL「情挑誘光水唇膏」富含65%保養精油與完美色澤，2018年光台灣市場就締造超過10萬支的銷量。今年，YSL全球創意彩妝總監TOM PECHEUX精心為亞洲市場創造的12款全新色，囊括最熱門的番茄紅、乾燥玫瑰色系，及一支難求的醬果色系，讓全系列多達36種色澤，其中，色號#83、#84、#85是精準的顯白酒紅色調，在南韓被譽為是「下雪時白裡透紅的自然血色」，性感微醺的紅唇，在網路討論度爆高。

「情挑誘光水唇膏」以獨特的「溫熱導入」技術製成，這種必須趁唇膏處於溫熱液態時直接由下而上注入管中的技術，讓唇膏極度服貼於管身，不易毀損變形，也能將精油、紅石榴修護精粹以及玻尿酸微球體傾注於唇膏中，隱形唇紋，打造水潤飽滿唇瓣。

今年，YSL同時推出全新重量級新品「情挑誘吻豐潤蜜唇膏」，個性的銀色管身、雙層夾心的唇膏造型，外層為「情挑誘光水唇膏」的水潤顯色質感；內層醒目的黑色愛心則為豐唇精華，兼具水潤顯色和豐盈護唇的雙重效果，一次推出6款全新色澤。

圖片提供／YSL

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