精品豬迎新春：Chloe鬼靈精怪 奇幻小豬

2019-01-25

記者王瀅娟、林欣若／台北報導

看著Chloe豬年迷你系列，是否讓你聯想到Natacha Ramsay-Levi上任品牌設計總監後的第一季2018春夏系列，令人驚豔的印花圖騰？沒錯，Chloe再度邀請為該季設計圖騰的印度藝術家Rithika Merchant為豬年系列創作獨一無二的吉祥物，呈現歡慶、吉祥、喜洋洋的氛圍。

Rithika Merchant當初以印度民俗畫作「生命之樹」為靈感，奇幻的眼睛、動物皮紋、蜿蜒花葉等構築出服裝上神秘感十足的印花。豬年系列延續此風格，花草藤蔓勾爬，將視線帶到鬼靈精怪的小豬上，小豬呼出的氣息與周圍空氣的流動，構成和諧的自然動態，色彩豐富卻不令人眼花撩亂，線條乾淨，構圖對稱，更讓人感受到天人合一的和諧感，洋溢優雅沉靜的氣息。

整個系列包括短袖T恤、長袖大學衫、Tess馬鞍包、Roy Bucket水桶包與Sonnie運動鞋也都印上此獨家圖騰。金鐲套組除了立體雕刻品牌縮寫C，也非常接地氣地刻上諧音「發」的數字8與金豬，更添吉祥寓意。

圖片提供／Chloe

Chloe豬年吉祥大學衫，28,300元。

Chloe豬年吉祥金鐲套組，18,400元。

Chloe豬年吉祥白T恤，18,700元。

Chloe 2018春夏服裝上的神祕圖騰是由印度藝術家Rithika Merchant創作。

Chloe豬年Roy Bucket水桶包，64,100元。

Chloe豬年Tessa馬鞍包，65,700元。

Chloe豬年Sonnie低筒運動鞋，25,100元。

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