精品豬迎新春：Louis Vuitton豬年呈祥

2019-01-25

記者王瀅娟／台北報導

Louis Vuitton歡慶豬年，結合品牌標誌與特別設計的小豬推出豬年紀念系列。首先，以打造粉紅小豬項鍊為起始，立體造型的Q版小豬以金色金屬打造，耳朵、鼻子與尾巴呈現維妙維肖的俏皮感，身上以仿珠寶鑲嵌方式鑲滿粉紅水晶，配上對比色的藍色水晶眼睛，站在雕刻了Monogram符號的金色帽箱上，神氣十足。

兩款包包吊飾各有特色，Wild Fur Pig吊飾正面描繪小豬頭，以多色皮革拼貼五官，特別的是兩側腮紅以Monogram圓形花朵替代，不但點出品牌特色，也更為可愛，柔軟的雕毛皮草球代表圓滾滾的豬身，滿載福氣。Superstition Pig吊飾描繪豬的側面剪影，豬腿以Monogram帆布製作，眼睛則是金色鉚釘，藉以向品牌行李箱致敬。

豬年紀念系列還包括一系列絲巾與圍巾，以充滿玩味的風格描繪的12生肖結合品牌經典圖案。Superstition絲巾中央為大型LV Circle標誌，搭配Monogram花卉圖案，並由12生肖所圍繞，經典行李箱、行李標籤與行李鎖為絲巾錦上添花。以Monogram為底的圍巾與長絲巾上滿布12生肖，或坐或臥於行李箱上，或身上裝飾Monogram圖騰，萌生童趣。

圖片提供／Louis Vuitton

Louis Vuitton豬年紀念系列12生肖印花圍巾，22,300元。

Louis Vuitton豬年紀念系列粉紅小豬項鍊，29,500元。

豬年紀念系列Wild Fur Pig包包吊飾，27,300元。

Louis Vuitton豬年紀念系列Superstition Pig包包吊飾，11,100元。

Louis Vuitton豬年紀念系列Superstition絲巾，16,300元。

Louis Vuitton豬年紀念系列12生肖圖紋絲巾，24,400元。

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