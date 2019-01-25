精品豬迎新春：101小豬出沒！

2019-01-25

記者王瀅娟／台北報導

小豬出沒！就在台北101。為了迎接豬年的到年，台北101展開尋找小豬計劃，除了館內特別製做與豬同框的裝置藝術，期待年節時期帶來更多打卡人潮。館內精品櫥窗也有不少小豬的蹤影，快來找找看：Boss與藝術家Jeremyville合作假日系列裡頭的豬隊友，跟好朋友玩起疊疊樂；COACH擔任樂團吉他手的可愛豬Paul與牠的一群好朋友現代舞者的青蛙Freja、歌劇演員的老鼠Max、行動雕像的貓頭鷹Olivia、擔綱替身舞者的松鼠Stella 及派逆文青的狐狸Frankie在櫥窗裡可鬧著呢！Loro Piana衣冠楚楚的人型櫥窗，小豬可是偷偷乘著紙飛機而來，準備一起迎接新年呢！

圖片提供／101

BOSS 與Jeremyville聯名的豬隊友，與夥伴們在櫥窗玩起疊疊樂。

Coach樂團的吉他手可愛豬Paul顯然是今年的主角。

雲朵上的飛天豬正小心翼翼盯著正裝的女主人，圖為Loro Piana101櫥窗。

雲朵上的飛天豬正小心翼翼盯著正裝的女主人，圖為Loro Piana101櫥窗。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/