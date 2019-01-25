精品豬迎新春：Boss歡樂豬隊友

2019-01-25

記者王瀅娟／台北報導

Boss與藝術家Jeremyville合作假日系列，以他充滿個人特色的卡通插畫設計，創作一個極具標誌性的城市樂園，出沒其中的角色包括經典的兔子，以及專為農曆年創作的小豬，穿梭在繁華的大都會夜色中，挖掘無處不在的驚喜。豬豬除了以印花出現在佈滿HB字母圖案的義大利塗層帆布配件上，也以皮革壓印如浮雕般的形態出現，還有可以觀賞把玩的立體公仔與鑰匙圈。

圖片提供／Boss

Boss X Jeremyville假日系列卡通小豬公仔，3,500元。

Boss X Jeremyville假日系列卡通小豬公仔鑰匙圈，3,500元。

Boss X Jeremyville 新年系列小豬皮革背包，23,900元。

Boss X Jeremyville 新年系列深紅色綁帶運動皮鞋，價格店洽。

Boss X Jeremyville假日系列行李吊牌，4,400元。

Boss X Jeremyville小豬公仔也出現在紅包袋上，購物滿2萬元即贈一份，送完為止。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/