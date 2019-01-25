精品豬迎新春：Tod’s豬事圓滿

2019-01-25

記者王瀅娟／台北報導

Tod’s豬年限定系列以粉紅皮革小豬領軍，擅長皮革工藝的Tod’s以粉紅色皮革條捲出圓圓的豬頭輪廓，點綴三角皮革片代表耳朵，釘上黑色鉚釘開眼，搭配皮革繩結代表四肢，另加上白色皮革翅膀，令代表事事圓滿的小豬還能翱翔天際，寓意諸事圓滿、一飛衝天。皮革小豬包包吊飾可掛於豬年限定的粉紅色Gommino鍊帶包、白底粉紅色豆豆的手提肩揹包與白色圓形斜揹包上。鞋身側面以打洞方式低調顯現品牌首字T的休閒鞋款，鞋帶上亦裝飾迷你飛天小豬與翅膀，萌出新高度。

圖片提供／Tod’s

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