精品豬迎新春：Tod’s豬事圓滿

記者王瀅娟／台北報導
Tod’s豬年限定系列以粉紅皮革小豬領軍，擅長皮革工藝的Tod’s以粉紅色皮革條捲出圓圓的豬頭輪廓，點綴三角皮革片代表耳朵，釘上黑色鉚釘開眼，搭配皮革繩結代表四肢，另加上白色皮革翅膀，令代表事事圓滿的小豬還能翱翔天際，寓意諸事圓滿、一飛衝天。皮革小豬包包吊飾可掛於豬年限定的粉紅色Gommino鍊帶包、白底粉紅色豆豆的手提肩揹包與白色圓形斜揹包上。鞋身側面以打洞方式低調顯現品牌首字T的休閒鞋款，鞋帶上亦裝飾迷你飛天小豬與翅膀，萌出新高度。
圖片提供／Tod’s
-
Tod’s豬年限定系列粉紅皮革小豬吊飾，13,000元。
-
Tod’s豬年限定系列粉紅色皮革Gommino鍊帶包搭配粉紅皮革小豬吊飾，價格店洽。
-
Tod’s豬年限定系列白色皮革搭配粉紅豆豆Gommino手提肩揹包，價格店洽。
-
Tod’s豬年限定Gommino圓形斜揹包，29,800元。
-
Tod’s豬年限定金屬粉休閒鞋飾粉紅豬皮革配飾，33,800元。
-
Tod’s豬年限定白色休閒鞋飾粉紅豬皮革配飾，33,800元。
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ
Android載點 https://goo.gl/VJf3lv