半自助式年夜飯 個人喜好+圍爐氣氛

2019-01-25

〔記者凃盈如／台北報導〕年夜飯決定上哪吃了嗎？台北中山意舍酒店 Buttermilk摩登美式餐廳，2月4日除夕夜晚，推出豐盛自助餐吧檯（Semi-Buffet）的「除夕圍爐年夜飯」，採半自助式餐點的形式 ，成人每位新台幣1,888元+10%，兒童（6至12歲）每位新台幣988元+10%，5歲以下免費。菜色含豐盛的自助餐檯吧搭主餐，可同時嚐到海陸鮮味。譬如，生蠔海鮮吧、美式酥炸吧、熱菜區，可嚐到高人氣的「美國阿嬤秘方黃金炸雞」、「黃金脆皮豬」、 生蠔、甜蝦與透抽，以及應景年節的佛跳牆、紅酒燉羊膝等菜色；主餐則有兩種經典主菜可以選擇：現切爐烤肋眼、原木燒烤整尾鱒鮭，新鮮食材經過爐烤後，帶有撩動食慾的煙燻香氣，保留食材原味。

此外，更推出「竹笙老母雞清湯」暖胃，最後則有象徵吉利、富貴的金桔利旺福茶，佐上甜蜜的美式萊姆派或是草莓塔等甜點。此外，年後緊接著情人節，Buttermilk也在2月14日當天推出「情人節雙人套餐」，主餐提供原木碳烤美國肋眼牛排12 oz，搭配濃情草莓塔與莓瑰氣泡飲，為戀情加溫。

至於以茶入饌的新加坡高檔品牌TWG Tea，則獻上期間限定的甜蜜假期套餐，自2019年1月28日起至2月17日於TWG Tea台北101購物中心5樓沙龍上市，以拿破崙探險茶入味的海鮮巧達湯佐茶香炒海鮮為序曲，海味滿滿，主餐則有兩款以茶入菜的佳餚，煎烤紅條石斑、嫩煎頂級伊比利豬菲力。甜蜜假期套餐皆以茶之戀情或情人茶佐餐，前者為大吉嶺黑茶搭配嬌貴雅緻的玫瑰花朵，散發出優雅迷人的香味，情人茶則是以綠茶為基底，適合搭配海鮮類的主餐一起享用。

Buttermilk摩登美式餐廳推出除夕豬年圍爐年夜飯，以半自助式形式，每位1,888元。

TWG Tea推出期間限定的甜蜜假期套餐，套餐內容：湯品、主餐、甜點，加一壺茶（冷、熱皆可）， 每套1,390元+10%。

Buttermilk摩登美式餐廳情人節雙人套餐2,480元+10%。

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