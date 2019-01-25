寶璣皇室頂級錶展 華麗精湛

2019-01-25

﹝記者方惠宗／台北報導﹞迎春時節，瑞士製錶商寶璣（Breguet）展現始於18世紀、為法國皇室創造的經典風華，攜手台北「亨得利三寶鐘錶」舉辦「寶璣皇室頂級時計錶展」，以法國皇后瑪麗安東尼（Marie Antoinette，1755～1793）故居、凡爾賽宮的小特里亞農宮為主題靈感，為Reine De Naples 8908那不勒斯王后仕女腕錶、Les Glycines紫藤花訂製珠寶錶等新作揭幕。

寶璣被視為珍藏腕錶首選，主要來自品牌創辦人、寶璣大師（Abraham-Louis Breguet，1747～1823）專為歐洲皇族訂製時計的起源，而寶璣工坊的文獻紀錄，也成為現代寶璣製錶師創作的靈感來源，例如展上Reine De Naples 8908腕錶，就是「世界第一只腕錶的華麗再現」。根據存放於巴黎芳登廣場寶璣博物館的檔案記載，寶璣大師在1810至1812年間為那不勒斯王后卡洛琳繆拉（Caroline Murat，1782～1839）打造的世界第一款腕錶，就是現代寶璣那不勒斯系列腕錶的靈感來源。此作重現19世紀那不勒斯皇后風華，鵝蛋形鑲鑽錶殼奢華柔美，機芯的擒縱系統及擺輪游絲採用矽材質打造，精準度與耐用性更為提升，散發內外兼美的典雅風範。

說到寶璣傳奇，不得不提「陀飛輪」（Tourbillon）。展上一款Classique Tourbillon Messidor 5335經典系列魔術水晶陀飛輪，全手工鐫飾金質鏤空錶盤流露澄澈光澤，透明水晶夾板裡的陀飛輪彷彿懸浮，機械全貌盡收眼底。業者指出，Classique Tourbillon Messidor歷久彌新，其中蘊含寶璣大師的巧思創意；依照當時法國共和曆的「IX年獲月7日」（1801年6月26日），寶璣這項調準裝置獲法國官方頒授專利權，有效期十年，這項發明被命名為「Tourbillon」。

「寶璣皇室頂級時計錶展」自即日起展至2月10日。

寶璣Classique Tourbillon Messidor 5335經典複雜系列魔術水晶陀飛輪。玫瑰金錢幣紋錶殼。水晶夾板鏤空面盤。手動上鏈機芯。4,980,000元。

寶璣Reine De Naples 8908那不勒斯月相仕女腕錶。18K玫瑰金鵝蛋形錶殼，錶圈及面盤內緣鑲有128顆圓鑽。自動上鏈機芯。1,163,000元。

寶璣「頂級宮廷時計錶展」於台北「亨得利三寶鐘錶」登場。

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