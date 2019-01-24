浪琴智慧新錶現 配對專屬APP

2019-01-24

〔記者林欣若／台北報導〕浪琴（Longines）征服者系列V.H.P.（Very High Precision）推出新作，這次結合智慧型手機，只要下載專屬APP應用程式，不需要另外連結WiFi或藍牙，應用程式的時區資訊透過手機閃光燈發出閃光頻率，傳輸至隱藏在錶面面盤數字12的微小感光口，便可快速設定旅行地或本地時間。

浪琴特地請ETA機芯公司為錶款研發全新L287機芯，每年誤差正負5秒，機芯搭載GPD齒輪位置自動偵測（Gear Position Detection）系統，正常佩戴時每三天機芯透過GPD系統自動進行輪軸校正並重設指針，當腕錶受到強烈震動、撞擊或受磁干擾時，GPD系統可立即啟動指針校正功能，並於隔日凌晨三點再次進行，確保指針走時精確度。

另外，V.H.P.新增時間記憶功能，長時間不需佩戴腕錶時，可將智慧錶冠拉出以進入待機休眠模式，當再次佩戴時只需按下錶冠，不需調校立即自動同步至當下時間，而當電力將要耗盡時，腕錶將自動進入E.O.E.（End of energy）完全靜止模式，此時時、分、秒針將歸至12點鐘位置，就算更換電池也無需重新校正，可立即調整至當下正確時間。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/