過年追劇 Panasonic大大給力─4K電視增加日本製比例 FX800系列尺寸大小通吃 玻璃邊框 時尚好搭

2019-01-23

〔記者吳佩樺／台北報導〕農曆春節將至，趁著年終獎金入手，許多民眾汰舊換新家中家電，4K大電視買氣熱絡，尤其日本製電視備受青睞，銷售逐年成長。

搶攻商機，Panasonic自去年起便大幅增加日本製4K電視產品線，主要機型包括FZ1000、FZ950、FX800、FX770，其中鎖定大眾市場的FX800涵蓋49吋、55吋、65吋，可說是「大小通吃」，通路價格約4.5萬至7萬元，外型採用玻璃邊框、纖薄底座設計，輕易融入居家裝潢。

根據通路業者統計，自去年世足賽推波助瀾，4K電視在台灣家庭的滲透率再攀新高，主流尺寸為55吋、65吋，而65吋以上的成長力道亦相當大，可見現代人愈來愈重視影音娛樂需求。此外，隨著OTT線上影音崛起，很多人喜愛在家追劇、觀看電影，因此對於電視的畫質要求比過去更高，期盼打造居家小型電影院。

Panasonic日本製4K電視主打進階6原色顯像技術，以及跟好萊塢合作的HCX影像晶片；支援多重HDR規格，讓4K影像在色彩、亮度與暗階表現更加出色。

Panasonic自去年起大幅增加日本製4K電視比例。（本報資料照）

Panasonic FX800外型採用玻璃邊框、纖薄底座設計，輕易融入居家裝潢。

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