寶格麗胭脂紅 豬年紅運當頭

2019-01-22

〔記者王瀅娟／台北報導〕Bvlgari寶格麗以喜氣洋洋的紅色慶新年，推出鑲嵌紅寶石的Fiorever系列農曆年特別款項鍊，以及胭脂紅玉色的Serpenti Forever Diamond Blast包款，開春喜迎「紅」運當頭。

Fioever系列以寶格麗著名的幾何花朵為主題，農曆年特別版以玫瑰金打造內外各4瓣、共8瓣的花朵，與華語的「發」諧音，中央鑲嵌1顆紅寶石，洋溢羅馬式的熱情。全球限量594件，台灣限量20件。

Serpenti Forever Diamond Blast手袋換上喜慶的胭脂紅玉色，絎縫出立體如鑽石光芒四射的紋路，蛇頭釦頭也染上胭脂紅玉色與紅寶石色琺瑯，蛇眼鑲嵌縞瑪瑙。有中型手提肩揹包與小型肩揹包兩款，均搭配淡金色粗鍊帶，中型手提肩揹包的提把金屬設計亦呼應蛇鱗圖案，可拆卸。

寶格麗Fiorever系列農曆新年特別款項鍊，約145,000元，台灣限量20條。（圖片提供：Bvlgari）

寶格麗Serpenti Forever Diamond Blast胭脂紅玉色手提肩揹包，約105,500元。（圖片提供：Bvlgari）

寶格麗Serpenti Forever Diamond Blast胭脂紅玉色肩揹包，88,900元。（圖片提供：Bvlgari）

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