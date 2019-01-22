巴黎男裝週 西裝大回歸

2019-01-22

〔記者方惠宗／台北報導〕以為時尚「不會發生」的事情，就在你、我眼前登場了！創立於1945年，從童鞋、女裝，一路發展成巴黎女性高級著裝指標的Celine在巴黎男裝週上演壓軸大秀，揭開由創意總監Hedi Slimane設計、品牌史上第一個完整男裝系列。Hedi遵循傳統的裁縫方式成為這個系列的重要核心，男模極富個性的瀏海、有如碗狀的髮型也為男性時尚帶來新話題。

黑色、西裝、搖滾意味濃厚的設計基因充滿Celine前所未有的男性姿態，設計靈感來自Hedi Slimane與英國音樂產生強烈的連結，他筆下的男裝風格正如「拍立得快照般的紀錄，這些充滿創意的年輕英國音樂群體」；大量的運用傳統裁縫，也許相較時下流行的街頭作風更具典藏感。

巧的是，西裝、正式線條本季大回歸，儼然是一大趨勢。過去幾季「潮味」十足的Givenchy重拾西裝本色，透過獨特比例與色彩塑造鮮明個性。Dunhill也在傳統與顛覆、職場與街頭之間創造平衡點，透過層疊休閒裝與日式樸素元素打造當代男裝的趣味與雅韻。

另一方面，Berluti創意總監Kris Van Assche帶來新上任後的第一次男裝秀，他以「自由感」為創作動力，展現粗獷質樸與高貴雍容共生的著裝態度。此外，Kris為品牌經典皮革鞋履的標誌性染色法、Patina古法染色拓展出各種新面貌，例如皮革外套、西裝等。彭于晏親赴現場看秀，全身穿上Berluti表達對品牌的支持。

Dunhill以層疊休閒裝與日式樸素元素打造當代男性的著裝風範。（圖片提供：Dunhill）

Berluti將Patina古法染色皮革拓展到更多領域，粗獷質樸與高貴雍容共生。（圖片提供：Berluti）

Givenchy的西裝線條透露懷舊情懷，修身西裝外套搭配喇叭褲線條。（圖片提供：Givenchy）

Celine在巴黎男裝週揭開由創意總監Hedi Slimane設計、品牌史上第一個完整男裝系列。（圖片提供：Celine）

彭于晏（右）著Berluti 2019早秋系列黑色皮革羊毛拼接夾克、針織衫與長褲，出席Berluti 2019冬季時裝秀。左為品牌創意總監Kris Van Assche。（圖片提供：Berluti）

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