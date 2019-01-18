《2018日韓美形榜》秀智無敵電眼 霸榜南韓整型圈

2019-01-18

撰文／愛蜜莉

奧黛莉赫本曾說過：「美麗是成為最好版本的自己。」追求美麗，已不再是女性的權利，而是人類與生俱來的天賦！

近年韓風當道，韓星精緻的五官也成為台灣女性的美麗指標，知名皮膚科醫師鄭嘉琪、魏嘉宏表示，「自然系美女」宋慧喬、金泰希是台灣女性最愛的「修容」範本，亞洲男神李敏鎬、宋仲基則最受台灣男性歡迎。鄭嘉琪醫師強調「美是全世界共同的語言」，只要符合臉部「黃金比例」，無論在東西方都會被視為「美麗」的代名詞。

根據2018年日韓醫師公開的整型範本、美國電影網站「TC Candler」選出的百大世界帥哥美女榜，以及經常入榜各種帥哥美女榜的日、韓明星榜單，鄭嘉琪、魏嘉宏醫師選出各部位的「美麗佼佼者」，2位醫師都認為，和諧的臉部比例，是美麗的共同準則，而「自然美」、「協調美」更是現代人所嚮往的美麗標準。此外，隨著彩妝品、化妝技術日新月異，不必動刀、挨針，愛美人士透過化妝也能達到適度「修修臉」的效果。

「國民初戀」秀智的眼睛不僅被南韓整形醫師公認為「笑起來會放電的眼睛」，就連台灣整型醫師也同樣被秀智的電眼迷倒。

魏嘉宏醫師認為，秀智的眼型自然、臥蠶明顯；鄭嘉琪醫師也表示秀智符合「三庭五眼」的完美比例，一致選擇秀智為「最美麗的眼睛」代表。

※什麼是「三庭五眼」？

「將人的臉部從上到下分為三等分，上庭為髮際線到眉心，中庭為眉心到鼻底，下庭為鼻底至下巴，各庭的高度各占臉部的三分之一。兩眼間的距離為一個眼睛的距離，兩眼眼角到髮際線的邊緣則各為一個眼睛的距離，總共為五個眼睛的距離。」

圖片提供／翻攝自網路

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