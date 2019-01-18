尋找台灣時尚科技力－3

文／呂安緁
環保材 想不到的機能魅力
如果你常聽警察廣播電台，一定經常聽到電台DJ不斷呼籲：基於安全考量，年長者晨起運動記得穿著亮色服裝。試想，如果長者穿上魏子淵運用南亞蓄光紗製作的服裝，在夜晚行走時可自動發亮，是否就安全多了，而且不用擔心電力耗盡，因這塊布料白天可以吸取太陽光能，夜晚的燈光也有助存備能源。這，正是台灣紡織科技為時尚注入的機能魅力。
環保素材 更友善 更舒適 更機能
你以為這樣的布料觸感會很奇怪嗎？郭家誌以此次運用的宏遠興業環保回收再製布料為例，觸感其實與一般服裝面料差不多，甚至更加輕薄，不僅具備吸濕排汗特性，更是對環境友善的環保素材。
的確，環保素材是本屆台北時裝週「異材質工藝秀」的另一項特點，專精高機能科技針織布料的儒鴻企業，運用生物可分解纖維、工業回收彈性纖維，並且可降低30％能源與63%二氧化碳排放的生物基玉米纖維，強調時尚、永續、機能與舒適的完美結合。在服裝風格設計上，同樣由夜晚運動安全性切入，巧妙將機能反光印花化為衣身前衛時髦的流星雨圖騰，結合高透氣網布，賦予運動服時髦與安全感；而專為通勤族設計的機能服飾，除運用品牌最擅長的針織技術提供穿著的舒適與俐落感，更將大理石的優雅紋路融入布料細節中。
南緯與L’ARMURE鎧佑合作的系列則以專業運動服飾出發，如飛行外套洋裝運用具色彩變化的蜂巢三明治布料，其獨特組織結構會根據身體活動低調折射出不同色彩，並透過不對稱下襬玩味未來運動時尚。此外，一系列以超跑為概念創作的流線風格運動服飾，選用布料同樣不簡單，TCool®素材可以反射紫外線達到降溫的目的；而THot®則可以吸引熱能達到增溫的舒適感。
圖片提供／樺舍公關、台北時裝週
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看似全黑的運動服飾細瞧則會發現衣身飾有流星雨的細緻反光圖騰。
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儒鴻將時髦的大理石紋以擅長的針織技法融入布料細節延伸為舒適又時髦的通勤服裝。
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儒鴻將時髦的大理石紋以擅長的針織技法融入布料細節延伸為舒適又時髦的通勤服裝。
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儒鴻將時髦的大理石紋以擅長的針織技法融入布料細節延伸為舒適又時髦的通勤服裝。
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L’ARMURE鎧佑以超級跑車的流線設計賦予機能服飾奢華印象。
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