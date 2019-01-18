尋找台灣時尚科技力－3

2019-01-18

文／呂安緁

環保材 想不到的機能魅力

如果你常聽警察廣播電台，一定經常聽到電台DJ不斷呼籲：基於安全考量，年長者晨起運動記得穿著亮色服裝。試想，如果長者穿上魏子淵運用南亞蓄光紗製作的服裝，在夜晚行走時可自動發亮，是否就安全多了，而且不用擔心電力耗盡，因這塊布料白天可以吸取太陽光能，夜晚的燈光也有助存備能源。這，正是台灣紡織科技為時尚注入的機能魅力。

環保素材 更友善 更舒適 更機能

你以為這樣的布料觸感會很奇怪嗎？郭家誌以此次運用的宏遠興業環保回收再製布料為例，觸感其實與一般服裝面料差不多，甚至更加輕薄，不僅具備吸濕排汗特性，更是對環境友善的環保素材。

的確，環保素材是本屆台北時裝週「異材質工藝秀」的另一項特點，專精高機能科技針織布料的儒鴻企業，運用生物可分解纖維、工業回收彈性纖維，並且可降低30％能源與63%二氧化碳排放的生物基玉米纖維，強調時尚、永續、機能與舒適的完美結合。在服裝風格設計上，同樣由夜晚運動安全性切入，巧妙將機能反光印花化為衣身前衛時髦的流星雨圖騰，結合高透氣網布，賦予運動服時髦與安全感；而專為通勤族設計的機能服飾，除運用品牌最擅長的針織技術提供穿著的舒適與俐落感，更將大理石的優雅紋路融入布料細節中。

南緯與L’ARMURE鎧佑合作的系列則以專業運動服飾出發，如飛行外套洋裝運用具色彩變化的蜂巢三明治布料，其獨特組織結構會根據身體活動低調折射出不同色彩，並透過不對稱下襬玩味未來運動時尚。此外，一系列以超跑為概念創作的流線風格運動服飾，選用布料同樣不簡單，TCool®素材可以反射紫外線達到降溫的目的；而THot®則可以吸引熱能達到增溫的舒適感。

圖片提供／樺舍公關、台北時裝週

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