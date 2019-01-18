尋找台灣時尚科技力－2

2019-01-18

文／呂安緁

機能布不只是休閒 挺潮的喔！

過往提到機能布料，總會刻板得聮想到運動服飾。只是，在潮流當道的今日，誰說機能就一定只能與休閒服畫上等號？在此次台北時裝週中，從參與開幕主秀的年輕品牌wisdom®，到「異材質工藝」主題秀中設計師與紡織廠的合作，都可以清楚看見時尚與潮流元素賦予台灣機能布料全新時尚力。

魏子淵vs.南亞紡織蓄光紗

布料可以激盪出如何的創意火花？目前仍在實踐大學服裝設計研究所就讀、喜好服裝實驗創意的年輕設計師魏子淵透露，在初步討論時，南亞紡織提供多種不同機能布料供他挑選，例如可儲備太陽能反光的蓄光紗，十分適合夜晚衣著的安全議題，因而激盪出「宿醉」的主題。

透過性別錯置的解構手法，魏子淵創作出僅有單邊西裝領的不對稱設計，並將男士領帶化為女性的肩帶，透過重覆堆疊營造酒醉後的凌亂感，玩味瘋狂視覺之餘，進而傳遞出狂歡後的都會寂寞心情。同時，運用可水洗仿皮革雙面布料的繽紛色調，配合布料的格紋紋理重現上世紀60年代蒙德里安藝術的活潑視覺。

郭家誌vs.宏遠環保抽絲布

誠如魏子淵看到南亞的寶特瓶抽絲纖維驚歎，「原來台灣也有這樣先進的環保紡織技術」。同樣運用宏遠的寶特瓶回收抽絲布料進行創作，設計師郭家誌則運用簡約復古手法，看似優雅的洋裝腰間加入環扣腰帶，或是風衣中加入西裝的細節，藉此創作出專屬台灣的潮流服飾。同時，更將宏遠的「EVEREST」與自家品牌「EQUALS」化為時下當紅的文字圖案，他笑說，乍看是全黑，其實是反光布料，小玩機能趣味。

wisdom®機能旅人

雖然僅以二套服裝參與開幕主秀，wisdom®自2009年創立以來，始終鍾情以機能布料搭配工藝設計，從旅人的角度，透過輕快舒爽的膚觸考量、活動便利的版型剪裁，與貼心的收納細節，型塑出兼具日常風格造型與機能美學的男裝形貌。

圖片提供／樺舍公關、台北時裝週

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