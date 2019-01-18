尋找台灣時尚科技力－2

文／呂安緁
機能布不只是休閒 挺潮的喔！
過往提到機能布料，總會刻板得聮想到運動服飾。只是，在潮流當道的今日，誰說機能就一定只能與休閒服畫上等號？在此次台北時裝週中，從參與開幕主秀的年輕品牌wisdom®，到「異材質工藝」主題秀中設計師與紡織廠的合作，都可以清楚看見時尚與潮流元素賦予台灣機能布料全新時尚力。
魏子淵vs.南亞紡織蓄光紗
布料可以激盪出如何的創意火花？目前仍在實踐大學服裝設計研究所就讀、喜好服裝實驗創意的年輕設計師魏子淵透露，在初步討論時，南亞紡織提供多種不同機能布料供他挑選，例如可儲備太陽能反光的蓄光紗，十分適合夜晚衣著的安全議題，因而激盪出「宿醉」的主題。
透過性別錯置的解構手法，魏子淵創作出僅有單邊西裝領的不對稱設計，並將男士領帶化為女性的肩帶，透過重覆堆疊營造酒醉後的凌亂感，玩味瘋狂視覺之餘，進而傳遞出狂歡後的都會寂寞心情。同時，運用可水洗仿皮革雙面布料的繽紛色調，配合布料的格紋紋理重現上世紀60年代蒙德里安藝術的活潑視覺。
郭家誌vs.宏遠環保抽絲布
誠如魏子淵看到南亞的寶特瓶抽絲纖維驚歎，「原來台灣也有這樣先進的環保紡織技術」。同樣運用宏遠的寶特瓶回收抽絲布料進行創作，設計師郭家誌則運用簡約復古手法，看似優雅的洋裝腰間加入環扣腰帶，或是風衣中加入西裝的細節，藉此創作出專屬台灣的潮流服飾。同時，更將宏遠的「EVEREST」與自家品牌「EQUALS」化為時下當紅的文字圖案，他笑說，乍看是全黑，其實是反光布料，小玩機能趣味。
wisdom®機能旅人
雖然僅以二套服裝參與開幕主秀，wisdom®自2009年創立以來，始終鍾情以機能布料搭配工藝設計，從旅人的角度，透過輕快舒爽的膚觸考量、活動便利的版型剪裁，與貼心的收納細節，型塑出兼具日常風格造型與機能美學的男裝形貌。
圖片提供／樺舍公關、台北時裝週
-
魏子淵運用南亞紡織的仿皮革與保特瓶回收纖維創作出繽紛多彩的時尚風格。
-
魏子淵在「宿醉」為主題下運用不對稱手法，賦予機能服飾全新印象。
-
魏子淵在「宿醉」為主題下運用不對稱手法，賦予機能服飾全新印象。
-
郭家誌期望透過潮流與時尚元素的結合，創造專屬台灣的潮流時尚。
-
郭家誌以休閒服常見的環扣腰帶賦予洋裝潮流個性。
-
看似西服的條紋布料其實是運用保特瓶回收材質再製，不僅對環境友善，更兼具吸濕排汗特性。
-
wisdom®從創立以來即鍾情運用機能布料營造機能美學。（wisdom®提供）
-
wisdom®春夏選用多款透氣乾爽且具抗皺特性布料，滿足時尚旅人的穿著需求。（wisdom®提供）
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ
Android載點 https://goo.gl/VJf3lv