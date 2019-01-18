尋找台灣時尚科技力－1

2019-01-18

文／呂安緁

你以為「2018台北時裝週SS19」是紡織大廠與設計師的首次合作？

當然不，台灣紡織廠的實力可不是今年才起步，近十餘年來無論是在纖維、紗線、布料、後處理加工技術等，在在憑藉高科技創新研發的高品質機能科技布料品深受國際肯定。

去年最有名的例子：雖然台灣沒有參與2018世界盃足球賽，但不少國家隊選手身上穿的服裝布料皆出自台灣。甚至，你我可能都知道，身上、腳上穿著的NIKE、adidas等運動服飾多出自品牌設於越南、印度、孟加拉的代工廠；但肯定不知道，它們所運用布料、商標絕大多數都出自台灣。

為了讓更多國內與國際買家「認識」台灣紡織廠的實力，不僅每年台北魅力展促成設計師與紡織廠的合作，身為台灣紡織重鎮的台南市政府亦連續三年舉辦活動，參與台北時裝週「異材質工藝秀」的設計師郭家誌坦言，設計師平常可碰觸的布料有限，透過與紡織廠的合作可以看見更多不同風格布種，的確有助激發設計創意。

設計師vs.紡織廠 一條難跨越的鴻溝

只是，一場又一場的服裝秀，或許燃起了台灣科技機能時尚的花火，但回頭看看百貨公司、街頭的服裝店，真正採用台灣機能布料創作的台灣設計師、品牌卻是少之又少。為何？有設計師反應，買不到國內紡織大廠的布！因為國內市場有限，在講求少量多樣的今日，設計師無法達到布料廠要求的最低採購量，設計師葉珈伶直言，大廠要求基本採購量為1000碼，但以她為例，單塊布料用量最多200～300碼，多買只會成為負擔；或有業者反映，單一布料廠可選擇布料太少；甚至有設計師私下反映，紡織廠給的價格太高，負擔不起。

在商言商，台灣紡織廠規模龐大，不少大廠都是養了上千名員工的上市公司，光是每月薪資成本可能就上千萬元，更別提機器設備投資在在都是成本，紗線上機就有基本的生產量，況且售價上並無國內、國外的差異，只是與大陸布料相比的確偏高，這也是為何國內紡織大廠紛朝更環保、高機能布料研發邁進，就是要維持台灣紡織業的國際競爭力。

建立線上餘布中心 媒合設計師發揮

面對設計師與紡織廠間的鴻溝，就採購量而言，其實紡織廠擁有的庫存布料、樣品布料不少，加上各家品牌專長不同，若能有效集合各大廠的剩餘布料建立資料庫，一方面建檔作為台灣布料專屬博物館，讓國人有機會認識國內紡織廠的實力，並深入了解機能布料的趣味；同時，透過線上展示、銷售的方式，讓設計師與品牌有機會進行挑選、採購，或許將可激盪出更多專屬台灣的時尚生命力！

圖片提供／樺舍公關、台北時裝週

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/