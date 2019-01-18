RV春夏 招牌方釦變變變

2019-01-18

〔記者王瀅娟／台北報導〕Roger Vivier春夏系列由新上任的創意總監Gherardo Felloni操刀設計，復興多款品牌創始人原始設計，加入現代新意，招牌方釦的千變萬化尤其引人注目。

Tres Vivier系列復刻了1967年Roger Vivier先生為凱薩琳‧妮芙設計、於電影「青樓怨婦」中亮相一炮而紅的Belle Vivier鞋履，春夏系列保留了原始方釦與方形楦頭設計，但多加了一片鞋舌，更加修飾腳型，備有多種顏色與材質，是春夏主打鞋款。同系列新推出樂福鞋與長靴，水晶方釦上鑲飾方形與長方形水晶，呼應60年代的幾何元素；包款則將長方形方釦誇張放大，點綴於鍊帶方包正中央。

Broche Vivier系列則從18世紀的凡爾賽花園汲取靈感，對稱分布的花鑽釦與皇家園林設計一脈相承，創意搭配尖楦緹花丹寧面料鞋身，無論日常或晚宴皆可穿著，是Felloni本季最滿意的設計。

Viv’ Run是Felloni上任後設計的全新鞋款，老爹鞋厚底加上內襯，足足高7.5公分，輕鬆穿搭出完美比例。鞋底雕刻出弧形，向經典Choc鞋跟致敬，鞋面以鬆緊帶裝飾橡膠方釦取代鞋帶。鞋面、後跟、鞋跟與鞋底兩側均飾有幾何圖案，鮮亮的配色突顯活潑俏皮。

圖片提供：Roger Vivier

RV春夏Tres Vivier 亮面牛皮金釦鍊帶包，85,900元。

RV春夏Viv’ Run台灣限定色，29,600元。

模特兒示範RV春夏Tres Vivier漆亮皮淡金釦跟鞋，29,600元。

模特兒示範RV春夏系列，（左）Rose Bracelet玫瑰花飾緞面手提包43,200元，Rose Button玫瑰花飾緞面魚口高跟涼鞋37,600元；（右）Broche Vivier凡爾賽花鑽釦飾迷你後背包73,600元，緞面魚口高跟涼鞋69,200元。

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