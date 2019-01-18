Sisley抗皺活膚精華 鎖定全臉紋路

〔記者邱巧貞／台北報導〕Sisley今年推出全新「Sisleÿa抗皺活膚御緻抗皺精華」，鎖定臉部各種深層及淺層紋路問題。2016年，Sisley首次將諾貝爾獎得獎科學新發現「表觀遺傳學」運用在經典抗老乳霜上，推出「Sisleÿa抗皺活膚御緻駐顏霜」，為內因以及行為因子造成的老化問題提供解答，上市氣勢驚人，持續受到消費者的熱愛；2018年，Sisley上市的「Sisleÿa抗皺活膚御緻緊緻精華」，則是鎖定臉部輪廓的緊緻問題。
全新「Sisleÿa抗皺活膚御緻抗皺精華」標榜完整全面的撫紋功效。在年輕的皮膚中，膠原蛋白增生正值最佳運作期，因此肌膚光滑無瑕，但隨著年紀增長以及生活型態的影響，膠原蛋白流失，進而無法正常運作，加上臉部表情產生的各種紋路。
Sisley從補充營養、提升保護、重拾飽滿三大面向著手，此次使用了創新成分陶瓷可可萃取物，這種罕見的成分蘊含超強多酚；並延續既有的大豆胜肽萃取、藍色龍舌蘭酵母萃取、白柳葉萃取、玫瑰果萃取、鳶尾花萃取等成分，避免因行為性老化產生的皺紋，幫助肌膚維持飽滿狀態。
圖片提供：SISLEY
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