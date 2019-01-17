〈小媳婦變大廚！〉多功能爐年菜輕鬆上桌 征服公婆胃不費力

2019-01-17

記者吳佩樺／台北報導 記者胡舜翔／攝影

過年時的團圓飯是許多媳婦的「夢魘」，尤其對新嫁娘或不擅廚藝者，更是傷透腦筋，想買現成又怕誠意不夠！巧用多功能料理爐，相較傳統大火熱炒，不只不用辛苦地跟油煙作戰，且更能保留食材的原味跟營養，讓「小媳婦」輕鬆變「大廚」。

醉蝦五味鮑魚拼盤

食材：白蝦12隻、鮑魚12個、高麗菜絲適量、蔥適量

五味醬：嫩薑30g、蔥30g、辣椒10g、番茄醬200g、砂糖1大匙、蘋果醋2大匙、檸檬汁3大匙

其他調味料：鹽適量、米酒5大匙、紹興酒80ml、當歸1片、枸杞10g、薑片適量

步驟：

1：鮑魚泡米酒、鹽、蔥備用。

2：蒸盤一側擺上鮑魚，另一側放上白蝦，一同放入蒸烤爐。

3：蒸烤爐設定「健康蒸120℃」7分鐘，烹調結束後，鮑魚等待冷卻；白蝦取出泡入紹興酒、鹽、當歸、枸杞、薑片，冷卻後放入冰箱冷藏3小時。

4：五味醬材料攪拌均勻，白蝦、鮑魚鋪在高麗菜絲上擺盤，淋上五味醬即完成。

金沙蘿蔔鑲干貝

食材：白蘿蔔1條、乾干貝10顆、紅蘿蔔泥30g、鹹蛋黃1顆、花椰菜1顆、蟹肉30g、枸杞10顆

調味料：鹽1小匙、米酒適量、糖1小匙、蒸蘿蔔湯汁1大匙、玉米粉水1大匙、香油1小匙

步驟：

1：乾干貝泡米酒備用。白蘿蔔切2公分厚，中心挖空以干貝填滿，放入蒸烤爐設定「原味蒸」30分鐘進行烹調。

2：紅蘿蔔泥、鹹蛋黃、蟹肉切碎，跟各式調味料（不含香油）攪拌均勻。

3：步驟2取適當份量，置於每一個蒸好的白蘿蔔上，並以枸杞裝飾。

4：步驟3白蘿蔔跟花椰菜一起放入蒸烤爐，設定「慢蒸」7分鐘，烹調結束、淋上香油擺盤即完成。

紅麴子排

食材：排骨600g、青江菜1包、薑片10g、蔥段10g、蒜頭10g、白芝麻少許

調味料：紅茶茶葉5g、醬油膏3大匙、紅麴醬3大匙、紹興酒1大匙、糖2大匙、八角6顆、玉米粉水100ml

步驟：

1：薑片、蔥段、蒜頭放入小碗中，蒸烤爐設定「燒烤」10分鐘爆香。

2：各式調味料（不含白芝麻）攪拌均勻，塗抹排骨醃20分鐘。

3：醃好的排骨倒入步驟1薑、蔥、蒜，放入蒸烤爐以「健康蒸190℃」30分鐘進行烹調。

4：青江菜放入蒸烤爐以「原味蒸」5分鐘進行烹調。擺盤蒸好的排骨跟青江菜，灑上白芝麻即完成。

如意烤全雞

食材：全雞1隻、蔥2根、薑片6片、奶油30g、紅彩椒半顆、黃彩椒半顆、小番茄8顆、蘆筍6根、馬鈴薯2顆

調味料：蒜粒5g、五香粉5g、醬油膏20g、花椒10g、八角5顆、花椒鹽20g

步驟：

1：各式調味料（不含花椒鹽）攪拌均勻後抹在雞身上，接著再塗抹花椒鹽。

2：雞屁股處開一個小洞，塞進蔥、薑片。雞放入冰箱冷藏1天。

3：從冰箱取出醃好的雞，抹上奶油。蒸烤爐以「烘烤230℃」預熱，預熱完成後，將雞跟馬鈴薯一同放入蒸烤爐烹調60分鐘。

4：調理時間剩最後10分鐘，放入紅黃彩椒、小番茄、蘆筍一起進行烹調，結束後擺盤即完成。

富貴有魚

食材：金目鯛1條、薑片4片、蔥2根、鹽適量、蔥絲適量、薑絲適量、辣椒絲適量

調味料：米酒3大匙、薄鹽醬油3大匙、破布子1大匙、糖1小匙、香油1小匙

步驟：

1：魚均勻抹鹽備用。

2：將薑片、蔥置於魚上。

3：調味料攪拌均勻，淋在魚上。

4：放入蒸烤爐以「原味蒸」15分鐘進行烹調，待時間剩餘2分鐘，打開蒸烤爐，將原有蔥、薑片取下，重新放上蔥絲、薑絲、辣椒絲，待烹調結束，擺盤即完成。

〈本篇示範工具〉

Panasonic NU-SC300B 頂部全平面燒烤

容量30公升，可容納一隻全雞。結合直噴過熱水蒸氣、頂部全平面燒烤、360度熱風循環技術，除了提供5段蒸氣模式，能針對不同食材選擇最適合溫度，完整鎖住原味跟營養，並有健康炸、燒烤、發酵等多種功能；內建30項自動食譜。通路售價約19,900元。

〈達人介紹〉

劉珮汶，Panasonic Cooking商品行銷調理老師。

《同期加映 其他推薦》

Sharp AX-XP4T 過熱水蒸氣

30公升，以過熱水蒸氣進行烹調，不同於傳統加熱方式，有效減少食材油脂、降低鹽分，具備燒、烤、蒸、煮等功能。通路售價約39,900元。

日立MRO-SV1000J 雙重感測

33公升，內建重量、溫度雙重感測技術，例如自動偵測食材重量，調整火候均勻加熱；魚肉進行解凍時，自行解凍到適合烹調的狀態。通路售價約27,810元。

聲寶KZ-SD35W 外置水箱

35公升。外置式水箱設計在機器上方，中途加水無須開爐門，避免溫度流失。一機多用，具備蒸氣、發酵、燉湯、下火+蒸氣等模式。通路售價約12,880元。

圖片提供／Panasonic、其他單品翻攝自各品牌官網

巧用多功能料理爐，「小媳婦」輕鬆變「大廚」。

劉珮汶，Panasonic Cooking商品行銷調理老師。

醉蝦五味鮑魚拼盤

紅麴子排

金沙蘿蔔鑲干貝

富貴有魚

如意烤全雞

聲寶KZ-SD35W 外置水箱

日立MRO-SV1000J 雙重感測

Sharp AX-XP4T 過熱水蒸氣

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