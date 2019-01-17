Safilo強鏡魅力 最搶眼時尚配件

2019-01-17

〔記者方惠宗／台北報導〕「韓風」、「網美」雙重效應，時尚釋出強「鏡」魅力！義大利知名眼鏡集團Safilo Group S.p.A與亞洲美妝香水頂尖代理商盧亞集團（Luxasia Group）自去年以策略合作夥伴關係進軍台灣市場，為台灣精品眼鏡市場帶動更鮮明的風格趨勢。業者昨（16）日於台北「Syntrend三創生活園區」舉行2019春夏新品發布會，會中透露，在南韓時尚與網路社群媒體、網美風潮等效應中，鏡框簡潔、帶色鏡片的太陽眼鏡是本季強化風格佳選。

盧亞跨足眼鏡產業，一次引進Safilo旗下10大知名品牌眼鏡。以Carrera、Marc Jacobs、Fendi或Dior來說，線條簡約、復古的大面框，配上帶色鏡片，輕鬆為整體穿搭畫龍點睛，又不會喧賓奪主。拿Carrera鏡款為例，新造型揮別過往鼻樑上的鑲嵌標誌，保留獨特的鏤空結構，將現代的極簡主義融入過往經典造型，設計線條毫無累贅，卻十分搶眼，為本季帶來強「鏡」魅力。

Dior鏡款設計呼應2019春夏時裝系列，忠實傳遞女性主義精神與優雅精髓。

Carrera將源於飆速賽道的設計語彙延伸至各式鏡款，設計線條融合極簡與復古，彰顯獨有個性。價位帶約2,000至6,000元。（記者方惠宗攝）

模特兒唐熒霜以Safilo旗下Marc Jacobs眼鏡強化自我風格。鏡款，7,700元。

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