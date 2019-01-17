COACH春裝 加碼數位印製服務

2019-01-17

〔記者方惠宗／台北報導〕迎接春季，美國精品Coach昨（16）日揭開一系列散發現代浪漫主義風格的嶄新作品，設計靈感來自品牌設計總監Stuart Vevers去年夏天在美國新墨西哥州聖塔菲（Santa Fe）的旅行，創作出既復古又現代的美式風情。同時Disney與Coach再度合作、打造Disney×Coach系列，小飛象、小鹿斑比、貓兒歷險記等電影角色融入設計，成為本季最佳時尚話題。

Stuart Vevers以80年代現代浪漫主義為設計主軸，在女裝中，將龐克搖滾、嬉皮牛仔、荷葉邊與拼貼裝飾等鮮明元素重新組合，同時，因受到聖塔菲沙漠景觀色調啟發，Vevers運用柔和及暗黑色調，注入大量洗舊褪色的色彩、復古懷舊的草原印花圖案。在男裝，Signature印花運動衫、西部風格皮夾克、受摩托車手所啟發的皮褲，以及同時為男女裝設計、帶著南美洲巴塔哥尼亞（Patagonia）風格的軟毛夾克等，都是亮眼之作。值得注意的是，運用多行字體重新詮釋的Coach Logo，成為服裝上最潮的裝飾標誌。

此外，Coach推出全新「Print It」數位化印製服務，可透過數位化印製搭配出專屬自己的Signature包款；藉由訂製介面選擇1至3個英文字母，或是主題圖案與1至3英文字母組合的兩種不同設計，完成個性化印製。數位化印製字母或圖案的費用約1,300至3,500元。製程大約2小時。

Coach推出全新Print It數位化印製服務，提供多種顏色的英文字母與多款有趣、限定的圖案可供挑選。（記者方惠宗攝）

Coach 2019春季系列以80年代現代浪漫主義為設計主軸，可見龐克搖滾、嬉皮牛仔、荷葉邊等標誌元素，散發既復古又現代的美式風情。

Coach推出全新Print It數位化印製服務，可透過數位化印製，打造專屬自己的Signature包款。

Coach多用途包款，可調整式背帶採釦環開合，能固定於腰部。14,800元。

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