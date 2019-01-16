米蘭男裝週 Versace自我 Fendi成熟

2019-01-16

﹝記者方惠宗／台北報導﹞男士著裝標準大更新？Versace 2019 秋冬男裝系列在米蘭男裝週登場，全新創作主要在鼓勵現代男士透過服裝表現自我，並探索各種可能。藝術總監Donatella Versace女士表示：「90年代，男士穿著被賦予既定印象。如今，男裝有著明顯的改變，無法用單一清楚的準則定義現代男士；現代社會賦予所有人透過衣著與行動表達自我風格的無限可能。」

Versace本季的設計概念在於提供現代男士勇氣與安全感，挑戰傳統之美，兼具陽剛氣息，例如以俐落的西裝配上印有皮具綑綁圖騰的絲質襯衫或是安全別針裝飾，男士針織衫有刺繡蕾絲細節，搭配威爾斯格紋長褲與Versace Chain Reaction厚底休閒鞋。Versace與「福特汽車」（Ford）合作的限量迷你系列更是吸睛，設計師以男士們首次購買車款的喜悅為啟發，這樣的興奮感來自於擁有一件屬於自己的高級商品。

同在米蘭男裝週登台的Fendi、家族第三代掌門人、品牌男裝與配飾設計師Silvia Venturini Fendi則認為「精緻裁縫形式捲土重來的時機已經成熟」。這一季，Fendi的一切都有兩面：在黑色、米色和棕色為主旋律的配色裡、未來主義與古典主義的共舞、紅色和電藍色的點綴，Silvia表示：「二元論存在於Fendi的DNA，以各種形式呈現在世人面前。」

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