Georg Jensen情人禮 官網上線滑精品

2019-01-16

〔記者王瀅娟／台北報導〕Georg Jensen發表情人節新品，同時宣布籌備2年多的台灣官方網路商店將於1月17日凌晨00：00上線，為慶祝開幕，將推出網路商店限定的1988年度復刻純銀石榴水晶項鍊，限量100條。

Georg Jensen台灣董事總經理張正勳表示，台灣是全球第7個開通品牌網路商店的國家，將販售全系列商品，包括家用品。會跨入網路商店，一方面是實體店受限空間，難以展示全系列家用品，顧客店上購買後通常也需要宅配到府；同時，Georg Jensen商品很適合分享，網路商店將會推出特別的送禮包裝，還有手寫卡片、在指定日期送達等服務，方便顧客送禮。而實體店面服務也會再精進，包括VIP生日或週年時送花、舉辦店上活動等。

Georg Jensen情人節除了續推Fusion、Torun 204手鐲等經典商品外，新推出2019年Hearts of Georg Jensen項鍊，由Jacqueline Rabun設計，延續Offspring系列的設計元素，將兩個橢圓蛋型相互交錯，就成為一顆心，寓意無堅不摧的愛。Rabun 15年前就設計、直到今年才推出的全新Mercy系列也將於2月上市，靈感源自沙漏，沙從沙漏的一端到另一端，就是一種付出和接受，用以象徵我們與他人相遇時，都應該有慈悲、耐性與同理心，即使結果不如預期。形似禪宗「圓相（enso）」符號，一筆畫出一個開口圓，看似圓滿，然而世上哪有圓滿？因而人生都需要找一個出口。

Georg Jensen網路商店限定販售的1988年度復刻紀念純銀搭配石榴水晶項鍊，是該款項鍊推出30多年來首度運用彩寶，飽滿的石榴水晶寓意來年豐收。另一同款鑲嵌乳白水晶的項鍊上週六於實體店面開放預購，限量100條全數售罄，目前追加數量至400條，足見年度項鍊的魅力。

Georg Jensen 2019年 Hearts of Georg Jensen 18K金項鍊，19,750元起。

Georg Jensen實體店面限定1988年度復刻紀念純銀乳白水晶項鍊，9,500元起。

Georg Jensen線上商店限定1988年度復刻紀念純銀石榴水晶項鍊，11,500元起。

董若彤（中）與周予天（左）與台灣董事總經理張正勳（右）共同啟動網路商店上線儀式。

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