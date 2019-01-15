寢具百元入手 除舊佈新省荷包

2019-01-15

﹝記者凃盈如／台北報導﹞年關將近，國內寢具代理商與品牌端紛紛推出超低特惠助買氣，也讓消費者除舊不忘佈新，譬如「日比家族」於即日起至1月17日，舉辦年度最優惠檔期「年度員購特賣」，多款零碼商品100元起，消費者可趁機入手枕頭套、毛巾等織品；此外，業者表示，今年100%精梳棉床組、記憶枕、抗菌冬被等商品，也挑戰年度最低價，如純棉雙人床組特價1,500元起、印花或緹花床組特價2,500元起、原裝進口床組2折起，另有100%奧地利天絲床組3,500起、原裝進口配件1折起， 且消費滿2,000即可刷卡，即日起至1月17日每日上午11：00至16：00，於台北市南港區南港路三段50巷7號B1舉行。

至於台灣專櫃家居品牌YVONNE COLLECTION（以旺傢飾），亦於1月16日至28日舉辦特賣會，推出服飾1折起、家飾198元起、寢具1,980元起，所有商品囊括廣大居家範圍，如客廳、臥室、衛浴或廚房，消費者可趁著農曆年前居家除舊佈新，活動地點於YVONNE COLLECTION忠孝旗艦店，開放時間為每日12：00～21：30，滿3,000元可刷卡（除美國運通卡及大來卡），需自備購物袋。

以旺「旺狗狗雙人被套組」原價5,880元，特價4,116元。

日比寢具土耳其VALERON 原裝進口床組2折起。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/