WANGLILING快閃店 衣窺生活品味

2019-01-15

〔記者王瀅娟／台北報導〕台灣服裝設計師品牌WANGLILING於麗晶精品開設為期2個月的快閃店，以高質感的生活態度為出發點，邀請眾多好朋友前來跨界合作。

設計師汪俐伶表示，由於麗晶精品很大方地給了60多坪的空間，只展示自己品牌的訂製服太可惜，因此邀請了眾多好朋友一起來布置這個空間，主視覺「江山雪霽」是由藝術家李霽協助打造，刻劃出氣勢磅礡的山嶺，上面撒上春池玻璃的環保玻璃粉，創造出白雪皚皚的冰晶效果，與品牌2019春夏「粼光／淼漫」系列中的白雪主題相呼應。

WANGLILING擅長使用反光材質創作服裝，通常以黑色為底，乍看相當低調，然而在光照下會顯露截然不同的光感，展現品牌「曖曖內含光」的精神，快閃店設計亦運用日光燈條與黑色衣架，在空間中畫出黑白簡練的線條，同時引進「層層生活」的暖色調家具，中和空間的冷調工業感。層層生活主打模組化設計，顧客可以選擇組合出自己的家具，就像服裝穿搭一樣，透過這個過程，也可以更了解自己想要的生活樣貌。

汪俐伶表示，時尚與生活品味密不可分，顧客來快閃店，可以試穿訂製服裝外，也可以看看家具、品嘗高品質咖啡，感受高質感生活的態度。

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