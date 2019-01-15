米蘭男裝週 紳士vs.型男─Zegna展現多元柔和魅力 Prada浪漫主義強烈視覺

2019-01-15

〔記者方惠宗／台北報導〕義大利奢華男裝Ermenegildo Zegna在米蘭男裝週包下米蘭火車站辦秀！

熙來攘往的地標建築、米蘭中央火車站廣場化身為Ermenegildo Zegna如迷宮一般縱橫交錯的秀場，為本屆米蘭男裝週揭開序幕，在這個匯聚城市人生百態的交通熱點，上演了充滿多元魅力的Ermenegildo Zegna XXX 2019冬季大秀。在現代都會叢林的背景下，Ermenegildo Zegna藝術總監Alessandro Sartori透過設計之筆，打造出一系列充滿柔和魅力、不失正式感的服裝，為的就是滿足當下人們節奏急速的生活需求。特徵在於長款或短款外套採用寬鬆剪裁、點綴各式口袋，長褲採褲管向下收窄、褲腳鬆緊收口的設計，針織衫亦展現更豐富的紋理變化，以不同類別的服飾互相融合，展現多元和交融的力量。

另一邊，由AMO設計團隊在Prada基金會的多功能表演場地Deposito大廳打造「光之領域」，成為Prada 2019年秋冬男裝秀的秀場空間，品牌設計師Miuccia Prada女士在此揭曉她理想中的流行浪漫主義風格：年輕、精緻、乾淨而優雅，出自插畫家Jeanne Detallante具漫畫風格的印花圖騰，如破碎的心、玫瑰、科學怪人、閃電等，為本季伸展台帶來強烈視覺亮點。

服裝上的印花圖紋為Prada本季伸展台帶來強烈視覺亮點。

Ermenegildo Zegna XXX 2019冬季系列滿足節奏急速的現代服裝需求。

米蘭中央火車站廣場化身為Ermenegildo Zegna如迷宮般縱橫交錯的秀場。

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