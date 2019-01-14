德國新世代豪華SUV-2

2019-01-14

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

【跑車名廠 新一代豪華SUV基本款】

Porsche Cayenne

向來以製造跑車著稱的德國Porsche車廠，旗下Cayenne豪華SUV推出以來深受全球多金家庭買家喜愛，如今進化至第3個世代，以母集團福斯旗下的MLBevo縱置引擎模組化平台打造，儘管2,895mm軸距仍維持上一代規模，但藉由車長增加、車高降低，視覺上明顯要比前一代更流線動感。

試駕的這輛Cayenne外觀選配LED矩陣式頭燈與21吋Cayenne Turbo胎圈組，儘管沒有額外加裝車身運動化套件，但豪華SUV的壯碩動感依舊讓覬覦Porsche品牌光環的家庭買家心動不已。引擎蓋下搭載排氣量2,995cc的V6缸內直噴雙渦流Turbo引擎，可產生340匹最大馬力，45.9公斤米峰值扭力則出現在1,340～5,300轉之間，透過Tiptronic S 8速手自排變速系統與PTM保時捷循跡管理系統，讓引擎動力能以絕佳的效率傳輸到4個輪子上。

踩下油門，加速力道相當飽滿有力，伴隨油門而來的引擎聲浪低沉而渾厚，是很典型Porsche的味道。這輛選配氣壓式懸載與PASM保時捷主動式懸載管理系統的Cayenne，能全方位因應路況和操駕的需求，同時兼顧日常行車的沉穩舒適。根據原廠性能數據，本車由靜止狀態加速到時速百公里需時6.2秒，選配跑車計時套件還可進一步縮短至5.9秒，已快過路上大多數性能化房車和鋼砲。儘管車重達2公噸以上，經濟部能源局公布的歐規平均油耗仍可達每公升9.0公里，以此級豪華SUV也沒啥好多苛求的。

現行Cayenne儀表板是以中央實體的引擎轉速表及兩邊雙7吋多功能顯示螢幕所構成，中控台上則標配新一代PCM保時捷通訊管理系統，其12.3吋高解析全觸控螢幕大大減少了實體控鍵的數量，並可藉由藍牙系統連結手機，後座還具備兩組USB插孔，方便為手機等行動裝置進行充電。

Porsche Taiwan報出的Cayenne基本起跳價為339.8萬，並提供了琳瑯滿目的選配清單，讓消費者依據自己的需求與喜好，客製化選配一輛個人專屬座駕。

現行Cayenne車尾延續Porsche近期新世代車款的設計語彙，以橫貫車尾的扁長LED尾燈來突顯品牌特色，搭配後保桿下的左右單出方形尾管，營造出精壯富跑格的視覺感。

本車選配有氣壓式懸載系統，可提供全方位的駕馭表現；透過選配的跑車計時套件，其0～100公里／時加速只需5.9秒，比路上大多數性能鋼砲和性能房車還要快。

本文這輛金屬Biskaya藍色Porsche Cayenne試駕車上的LED矩陣式頭燈（包含PDLS Plus保時捷主動式轉向照明升級系統）需額外加價選配；此外，鉑銀色烤漆的21吋Cayenne Turbo鋁圈，以及前285/40ZR21、後315/35ZR21的Pirelli P ZERO系列高性能SUV專用胎也是選配。

這具3.0升V6缸內直噴雙渦流Turbo引擎，可輸出340匹最大馬力與45.9公斤米峰值扭力，能源局平均油耗每公升可跑9.0公里，是該排氣級距客貨兩用車的第3級。

試駕車中控台上標配新一代PCM保時捷通訊管理系統，包括12.3吋高解析全觸控螢幕與保時捷原廠繁體中文衛星導航系統等功能，另外還選配了黑／棕褐雙色柔感真皮內裝，以及跑車計時套件（含方向盤模式切換旋鈕）。

變速系統採用8速Tiptronic S手自排，中央鞍座上類比按鍵和虛擬按鍵的設計呈現絕佳科技質感。

Cayenne的行李廂容量有770公升，將40/20/40分離後座椅背往前傾倒，則可將載物空間擴增至1,770公升。

Porsche Cayenne小檔案

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