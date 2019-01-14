德國新世代豪華SUV-1

2019-01-14

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

【藍白廠徽 主力豪華SUV全新進化】

BMW X5 xDrive40i

2018年6月無預警亮相的第4代BMW X5豪華SUV，同樣開發自CLAR模組化平台，車身長、寬、軸距均較前兩代X5成長不少，日前已於國內開賣。

本文試駕的X5 xDrive40i旗艦版，搭載一具3.0升直6 TwinPower Turbo引擎，可輸出340匹最大馬力與45.9公斤米峰值扭力，結合Steptronic運動化8速手自排變速箱，造就了相當綿密順暢的動力傳輸表現。經濟部能源局公佈的歐規平均油耗，本車每公升汽油可行駛10.5公里，大幅領先下文Porsche Cayenne的9.0公里，符合該排氣級距商用車最佳的1級標準。

儘管X5 xDrive40i車重已超過2公噸，然而凌厲直接的油門反應，無論在市區車陣中走走停停，或是在高速公路上全速奔馳，那種隨傳隨至的加速力道都非常好用。BMW原廠提供的性能數據，本車0～100公里／時加速僅需5.5秒，甚至還凌駕選配跑車計時套件的Porsche Cayenne，極速則可直上243公里／時。此外，X5首次出現的BMW xOffroad全地形越野套件，提供xRock（岩石）、xSand（沙地）、xGravel（碎石）和xSnow（雪地）4種越野模式，或許一般國內SUV買家不見得有機會用到，卻也是備而不用的強大功能。

坐進新X5車艙，映入眼簾的除了略向駕駛人傾斜的儀表控台外，還有BMW全數位虛擬座艙的12.3吋虛擬數位儀表及12.3吋中控觸控螢幕，後者並可搭配新世代iDrive 7.0整合控制系統，介面呈現上更豐富多樣。質感出眾的Vernasca真皮內裝，在旗艦版專屬的Fine-wood楊木紋飾板與頂級水晶中控套件烘托下，更讓車室氛圍增色不少。

BMW總代理汎德公司將X5 xDrive40i規劃為豪華版和旗艦版兩車型，售價分別為343萬和373萬，後者車上改配20吋前後配胎圈組、Fine-wood楊木紋飾板，並增加了全景式電動玻璃天窗、鋁質登車踏板、頂級水晶中控套件、手機無限充電裝置、harman／kardon高傳真音響系統（最大輸出464瓦）、360度環景輔助攝影（含遠端3D監控）等，整體配備條件更具吸引力。

這裡試駕的全新BMW X5 xDrive40i旗艦版擁有專屬鍛面鋁質外觀，足下標配4只20吋V輻式738（原廠型號）鋁圈，以及前275/45ZR20、後305/40ZR20的Pirelli P ZERO系列高性能SUV專用胎。

壯碩厚實的車尾，其實不需太多視覺系套件來綴飾，xLine專屬銀色下護板搭配左右雙邊出的鍛面鋁質排氣尾管，體現中大型豪華SUV的動感大器之美。

本車加速表現堪稱凌厲，儘管車重超過2公噸，0～100公里／時加速僅需5.5秒，讓下文動力條件相仿的Porsche Cayenne相形失色。

新一代X5 xDrive40i配置的3.0升直列6缸TwinPower Turbo引擎可輸出340匹最大馬力，並在引擎1,500～5,200轉間形成峰值達45.9公斤米的扭力高原，平均油耗每公升可跑10.5公里，達到該排氣級距客貨兩用車的第1級。

BMW全數位虛擬座艙，整合12.3吋虛擬數位儀表和12.3吋中控觸控螢幕，中控台上控鍵數量大幅縮減，xDrive40i旗艦版採用Vernasca真皮內裝搭配Fine-wood楊木紋飾板。

Steptronic運動化8速手自排系統排檔桿、iDrive控制系統旋鈕及引擎啟動鍵搭配頂級水晶中控套件，讓先進科技與精緻工藝完美結合。

行李廂標準容量為650公升，若將40/20/40分離可傾倒後座椅背往前打平，置物容量可擴充至1,860公升，載物實用性相當出色。

BMW X5 xDrive40i小檔案

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