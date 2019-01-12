全國電子過年電玩High到爆

2019-01-12

〔記者吳佩樺／台北報導〕迎接長達9天的農曆春節假期以及搶攻學生寒假商機，全國電子農曆年前最後一檔破盤活動登場，即日起至1月15日針對三大廠遊戲機全面降價。

因應任天堂Switch最新推出的《New超級瑪利歐兄弟U豪華版》，引起玩家瘋搶，全國電子特別祭出Switch、《New超級瑪利歐兄弟U豪華版》、《超級瑪利歐派對》超值組合，原本要價13,360元，現在只要12,999元。另有Switch搭配4款遊戲，市價超過18,000元，限量100組16,000元有找。

此外，1月30日前購買Switch，還能再享周邊加購9折、遊戲片加購88折優惠。

Sony PS4、Xbox One同步促銷，包括購買Sony PS4 Pro 1TB，500元可加購市價1,780元PS4無線控制器；Xbox One X 1TB《戰地風雲V》同捆組，加碼送市價1,549元Xbox無線控制器。

農曆春節前後向來是手機換機潮，全國電子調降多款熱門手機，例如OPPO R17 6GB+128GB，原價15,990元，特價13,990元；華碩ZenFone 5 4GB+64GB亦下殺2,000元，萬元有找，均贈送聯想擴增實境《星際大戰：絕地挑戰》遊戲套組。

圖片提供：全國電子

全國電子破盤針對3大廠遊戲主機降價，任天堂Switch有超值組合。

Xbox One X 1TB《戰地風雲 V》同捆組，加贈Xbox無線控制器一組。

Sony PS4 Pro 1TB，加贈PS4無線控制器一組。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/