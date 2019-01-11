《美體新策略》清新，露「齒」而笑！

2019-01-11

記者凃盈如／台北報導

健康是許多人新年希望之一，除了擁有充足睡眠、好好喝水，隨著現代人對於保養的細節愈加重視，台隆手創館近來引進多項口腔保健相關產品，一推出就創造話題。譬如以黑馬之姿躍進台隆手創館2018暢銷品牌排行榜的「白金萬毛牙刷」，質感綿密，外型看起來彷彿化妝品刷具，開賣不到一個月，單店就賣出2,000支。此款「白金萬毛牙刷」，由大阪大學與Bio Epoch株式會社共同開發，號稱提取纖維中高抗菌性白金奈米，並透過專利技術塗遍刷毛與本體，無縫植入高達2萬根0.08mm超細密軟刷毛，達到360度清潔牙齒牙縫無死角，強調不需擠上牙膏，只要沾清水就能刷牙，且刷毛十分柔軟，也可避免傷害到牙齦。

此外，訴求植萃，不含合成表面活性劑、合成防腐劑、動物性原料、合成香料及合成甜味劑的日本居家型口腔美容保健品牌diem，也一口氣在台推出4款商品：漱口水、潔牙凝膠、牙膏，以及漱口水隨身包。

圖片提供／台隆手創館

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