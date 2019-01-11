《美體新策略》髮膚，油「水」平衡！

2019-01-11

記者凃盈如／台北報導

告別去年所有的遺憾，今年重新開始。好好正常作息、善待自己身體，亮麗擁抱每一天。

保養也可以自然而很有態度。台灣獲獎無數的髮膚保養品牌O’right歐萊德，日前推出第一支專屬手部的潔淨保養品「合歡果泡沫洗手乳」，匯集合歡果、沙棗樹果、滿天星等多種天然植萃，散發清新優雅草本淡香，且採用不破壞自然生態、不產生環境荷爾蒙的歐盟有機組織天然驗證起泡成分，訴求純素、無麩質配方，泡沫細緻綿密，能深入指甲縫隙及毛孔，輕柔帶走髒汙，溫和清潔、保濕柔嫩。

無獨有偶，備受矚目的亞洲綠色保養品牌新星「綠藤生機」，近日也推出年度新品「順其自然卸妝油」，順應「以油溶妝」天然機制，以油為主力，無水配方，能分散溶解彩妝，再輔以更天然的界面活性劑帶走油脂和妝容。

L’OCCITANE自2017年起與美國知名生活藝術品牌Rifle Paper Co.合作之後，今年再度攜手，為新品注入盎然生氣，以清新繽紛色調結合品牌天然植萃元素，替經典乳油木系列換上情人節限定包裝。Mon Amour限定新品，於1月24日上市，共有限定版乳油木護手霜、乳油木玫瑰護手霜、乳油木牛奶皂3款單品，另有多款組合上市。

法國雅漾24H全效活泉保濕系列，也是冬季保濕不可或缺的良品，品牌表示，雅漾實驗室創新研發歐洲專利高效儲水微脂囊，能密集修護缺水肌膚屏障，形成鎖水保護膜，並深層滲透補水，建立肌膚儲水庫，長時間逐漸釋放保濕能量及活泉水，改善缺水引起的細紋、乾燥脫屑、暗沉問題，是缺水肌膚「補水」的重要關鍵。

圖片提供／L’OCCITANE、皮耶法柏集團、綠藤生機、歐萊德

雅漾24H全效活泉保濕精華，適用一般及缺水性肌膚，每日早晚於使用前導精華露後，取適量塗抹於臉部及頸部肌膚，30ml／1,580元。

綠藤生機順其自然卸妝油，訴求溫和高效的卸妝體驗，且不傷害肌膚與環境，200ml／850元。

L’OCCITANE Mon Amour限定版保濕身體霜，100ml／1,300元（限量）。

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