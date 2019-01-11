《收納新生活》快收，物以「類」聚！

2019-01-11

記者凃盈如／台北報導

雜物向來是讓心情感覺到煩雜的因素之一，面對新年新生活，可從改善環境做起，讓整潔清爽的環境，提振精神，也讓新的一年工作更有效率！尤其，農曆年在即，在著手新年佈置之前，掃除是一大重頭戲，家中要有佈置的餘裕，則必須先從收納做起，而在收納之前，更需要先做到「斷捨離」──當不必要的雜物清空之後，才能為家中梳理出秩序。

建議年前掃除，可從較大的空間著手，當大型的雜物被丟棄之後，家裡自然騰出更多收納空間。譬如書房，常堆有文件、雜物，廚房則總被瓶瓶罐罐佔據，加上烹煮產生的油汙，使收納用品難以挑選及維持。而以收納家具為品牌強項的MUJI無印良品，有一萬用的明星商品「SUS不鏽鋼層架組」，是可依照情境解決收納困擾的商品，消費者可自由選擇各種材質的收納配件，譬如搭配不鏽鋼收納籃，讓物品分門別類，更明快地找到所需用品。

此外，兼具耐冷、耐水性，且質地柔軟的「軟質聚乙烯收納盒」系列，則可為餐具、調味料等物品歸類；而PP盒或耐壓收納箱，則可收納清潔用品、掃除用具或毛巾等。這些商品的特性是，多樣化的材質及統一寸法的設計，可相互搭配使用，讓家中因提高收納的完整性而彰顯整齊與乾淨。

圖片提供／MUJI

MUJI耐壓收納箱，可於陽台等戶外場所來使用的PP收納箱，也可當作簡便的椅子，490～980元。

MUJI SUS不鏽鋼層架組，能對應各式材質的收納盒，完整利用，180～12,300元。

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