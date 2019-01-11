《收納新生活》煦暖，擺脫「糾」結！

2019-01-11

記者凃盈如／台北報導

當居家的大範圍已經被妥貼打理，接著就是對細節的要求了。當清潔用具也好看、耐用，又能有效解決生活常遇到的小煩惱時，總讓人露出滿意的微笑。

迎接新年，除了清掃之外，好好將衣物審視、打理一番，也是讓新生活有好心情的動能之一。在冬季最常穿的衣服當中，就屬毛衣最難保養，於是，除毛球便是成功保養的第一步。紐約衣物清潔品牌THE LAUNDRESS全新推出除毛球刷，專為毛衣上細緻的小毛球及輕微的糾結狀況所設計。雪松木材質，兩邊有細緻的金屬排梳，能溫柔地將羊毛織品上細小糾結物去除，使毛衣恢復柔順。

圖片提供／10/10 Apothecary

THE LAUNDRESS除毛球刷，可將起毛球處順著同一方向輕輕滑動，以去除小毛球。適用於毛衣、帽子及圍巾等精緻羊毛織物。

THE LAUNDRESS毛料衣物洗衣精，475ml／880元；毛料衣物香氛噴霧125ml／480元，讓毛衣不再只有送乾洗的選擇。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/