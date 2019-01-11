《綠活新氣象》花器，舞「杯」弄盞！

2019-01-11

記者凃盈如／台北報導

杯子是日常使用頻率極高的器皿，然而，小小的改變，卻可以讓心情很不同；迎接一年之始，為自己選一款符合品味的杯子，伴隨、勉勵自己度過嶄新的每一天。

Marais瑪黑家居選物近來邀請日本U×U團隊，首度跨海來台，攜手展出「U×U日本造物節！」，專注於日本匠師技藝的U×U團隊，越洋帶來15個品牌，於台北開展，每一件作品，都是從職人手中打造、充滿文化底蘊的呈現，從金箔器皿、傳統編織藝品，到名器窯燒等，皆展現對細節的堅持。其中，來自日本岐阜、主要製作日式餐具的「芳泉窯」，近年為了讓眾人知道黏土資源的價值與其稀缺性，品牌特別將不同顏色的黏土組合，製作成大理石紋路或花崗岩式樣等產品，不但造型極美，也充分發揮黏土的素材感。拿一只芳泉窯的杯子，讓每一天喝茶、喝咖啡的心情，都煥然一新。

此外，瑪黑家居也代理法國百年品牌La Rochère，其玻璃器皿承襲古老的壓製技術，利用獨特的拋光手法使其玻璃表面產生光澤，並以高溫熔化玻璃，將液態玻璃倒進金屬模具並施予強大壓力，產生美感獨具的雕花紋理，是極富歐式風格的作品，可為桌面風景增色。

至於由北歐櫥窗引進、丹麥家喻戶曉的品牌Stelton，則推出To Go單手開關隨行杯，沒有方向限制的360度出水，不用刻意對準方向，可輕鬆解決開錯及喝錯邊的問題。可盛裝95℃以下的熱飲或冷飲，簡約外型及直觀的使用方式，實用又有質感。

圖片提供／瑪黑家居

Stelton 360度隨行杯（340ml），1,500元。

瑪黑家居─芳泉窯ROCKCUP灰岩茶咖杯，2,120元。

瑪黑家居─La Rochère甜點玻璃杯，320元。

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