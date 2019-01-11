《綠活新氣象》巧變，自然「氛」圍！

2019-01-11

記者凃盈如／台北報導

不見得要花大錢，居家生活中小小單品的汰舊換新，也可為新生活帶來期待。一只小巧的花瓶，搭配花卉、植栽，便能細細體會季節的變化，為生活賦予獨特品味。

IKEA店內隱藏著許多富有藝術感、設計感的小品，端看走逛時是否有發掘好物的眼睛。譬如STOCKHOLM燭台，便是以手工、口吹玻璃製成，水藍色調靈感取自北國的海洋，展現玻璃製品唯美、清透之姿，當花瓶注入水時，光線映照於玻璃上，呈現出水流動的樣子，十分迷人。設計師Gunnel Sahlin曾提到，在設計這只單品時，總想到食物和餐桌佈置。燭台的底部較高，可提高蠟燭的高度，但又不會遮住坐在對面的人。翻轉燭台後就是一個花瓶，可擺放一些花園裡的玫瑰或草地上的小花。此外，IKEA PÄRLBAND燭台、SAMVERKA小蠟燭燭台，也是能為空間營造溫暖氛圍的小品。

英倫工業設計大師Tom Dixon所設計的英倫香氛燭盃，則附有印度大理石蓋，晶亮的燭盃散發出非比尋常的香氣，如令人心神安寧的東方香氣、倫敦公園裡迷人的花朵清香、高雅氣質的溫潤茶香，讓人格外享受夜的靜謐，可於北歐櫥窗購得 。

圖片提供／北歐櫥窗、IKEA

Tom Dixon英倫香氛燭盃（東方學者、情迷倫敦、皇室追憶） 3款燭盃，各3,700元。

IKEA PÄRLBAND燭台，金屬、帶有現代感的線條，十分百搭，179元。

IKEA燭台、花瓶，典型的一器兩用，讓桌面充滿變化的可能。

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