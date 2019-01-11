《綠活新氣象》植裁，「燈」堂入室！

2019-01-11

記者凃盈如／台北報導

迎接2019年嶄新一頁，以各種方式，展開對生活的期待，做為擁抱「新開始」的儀式。植物總喚起人們對於靜心生活的渴望。新的一年，栽種一盆植物，為空間注入自然力量，也讓植物的美好，引領人們探索自然美學的旨趣。

作品總是以精彩視覺設計讓人驚豔、且早是許多頂級精品跨界合作對象的CNFlower西恩，近年來在總監凌宗湧的帶領之下，可發現品牌屢屢在花卉之外，也開始捕捉植物野性原始的面貌，將大自然的本質，真實融入於日常生活當中。譬如去年在信義區展出的「野花店」，便是品牌「返回山林」的力作，以野花為題，賦予台灣山林之中，原本淪為配角的野花，一個恣意展現狂野姿態的位置。

近來，CNFlower與同樣關注台灣山林景致的台灣水族燈具品牌ONF，聯手推出水陸植物培育燈具，旨在「讓世界看見植物最美的顏色」，在在呼應了CNFlower總監凌宗湧所提：「其實美就在生活周遭，只要有雙看得見美麗的眼睛。」的初衷。

從水族橫跨到水陸，CNFlower×ONF，將綠意與野性之美，真實而豐富地引入生活，也讓人感受植物本質超乎想像的力量，是新年生活中，賦予人們期待的絕佳禮物，讓人驚呼，在城市的日常生活中，也能如此近距離與自然為伍。

圖片提供／CNFlower

知名攝影師Ivy Chen詮釋充滿綠色張力的攝影作品，將其融入包裝設計中，表達植物最純粹的本質和色彩，與旺盛飽和的生命力。

CNFlower×ONF跨界聯名「水陸植物培育燈」，搭配仙人掌樂園，原價4,800元，特價4,600元。

CNFlower×ONF跨界聯名「水陸植物培育燈」， 讓自然的野性之美可輕易融入日常生活，燈具可搭配3款植物，如瓶子草、多肉、仙人掌。

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