2019-01-11

文／烏鴉

潮兒思維：不是砸錢就可以買到

到了1990年之後，幾個重要街頭品牌問世，尤其是1993年的 A Bathing Ape，以及1994年的 Supreme，超高的辨識度加上高昂價格，尤其是令人意想不到的跨界聯名，瞬間擄獲年輕消費族群的心，「物以稀為貴」這個亙古不變的行銷操作模式，在街頭品牌上獲得極大的成效；原本居高臨下的傳統精品，成為砸錢就買得到手的炫富性消費，逐漸被歸類為老派、俗氣的落伍行為，Landor消費品牌全球總裁 Mary Zalla 表示：「這些街頭服飾產品因為數量稀少，入手的人可能是朋友或社交群體中唯一擁有這些單品的幸運兒，所以產生出只為他們生產的優越感。」而這正是街頭服飾最具特色，以及高級時裝現在試圖效仿的地方，就是「發售（drop）」的模式，尤其是 Supreme 在發售限量商品前，幾乎不會在網路上有任何通知，但消費者卻能因此甘願排隊等上數個鐘頭甚至一夜之久，台灣在還沒正式發佈 Louis Vuitton x Supreme 任何銷售資訊前一週，就已經有人抵達店門口開始排隊，這種幾近瘋狂的購買模式，絕對是尋常精品難以望其項背的。

限量 就像浪漫約會

比起過去，隨著越來越多的千禧一代願意將大把資金投入街頭服飾品牌，高端奢侈品牌也希望從這股激增的消費中獲利；根據統計，如今高達45％的奢侈品消費將來自Z世代，我們已經看到精品市場的主事者將保守商品的變化轉變為更年輕的美學，展示出這些大型時裝公司如何適應年輕人的偏好以促進消費。除了前面提過的 LV x Supreme 例子，還有像是英國經典品牌 Burberry 與俄羅斯潮流品牌 Gosha Rubchinskiy 的合作，這次合作相當明顯 Burberry 想要擺脫掉過去沈重的包袱，試圖跟上潮流的重大轉變。

事實上，精品與年輕設計師合作已成為常態，品牌通過創造限量版產品和有目的地限制庫存來創造緊迫感並推動需求，從而推動稀缺性驅動慾望，例如Rimowa與Supreme 聯名的紅色行旅箱，在16秒之內銷售完畢，這些獨家系列和限量版系列對消費者的吸引力很明顯，現在購買或者你將永遠錯過。「限量就像浪漫的約會。」

想不到的設計 更好玩

在 Dior 新上任男裝總監 Kim Jones 的設計語彙中，他認為 Dior 應該是高級時裝精神與街頭風格的交融，故此在 2019 夏季時裝配件中，大量使用西服與銀色反光細節點綴，再加上粉紅色、灰色和白色運動鞋巧妙混搭，尤其是令人愛不釋手的 Dior Oblique 帆布高筒球鞋展現多元風格。但最引人入勝的，莫過於這季與藝術家 Kaws 的合作，Kaws 在採訪中表示：「Kim Jones 邀請我來重新詮釋蜜蜂這個經典標記，一般來說 Dior 會以寫實的手法呈現蜜蜂的標誌，但我把一些趣味的元素加進設計裡會是一件很好玩的事，同時也可以讓這個標誌更親切貼近人群，這對 DIOR MEN 會是一個很好的改變與開始。」

圖片提供／DIOR MEN、Burberry、Balenciaga

專業轉售平台StockX創辦人表示：「與市場上大多數二手Louis Vuitton皮件相比，Supreme 聯名系列轉售價格持續上漲，就像是一雙難求的限量球鞋，這是過去尋常精品市場相當罕見的情況。」（圖截自：stockx.com）

Balenciaga藝術總監Guram Gvasalia認為：「如果心想事成，渴望的東西隨意就擺在你面前，那就一點價值也沒有；罕見就是它的重點，而造成稀缺的方法之一是減少供應，需求越多，它產生的慾望就越大。」

Gosha Rubchinskiy 2018春夏系列，推出與標誌性英國品牌 Burberry的合作系列，其靈感來自英國足球在俄羅斯的青年文化。

DIOR新任男裝創意總監KIM JONES執掌的首個系列，2019夏季男裝之形象廣告，由紐約知名藝術家KAWS設計、以粉色與黑色花朵打造，並有著CHRISTIAN DIOR服飾造型的BFF大型公仔成為場景。

Balenciaga 2018 春夏女裝秀，正式發表一款鞋台10公分的經典CROCS橡膠木屐鞋，表現出當下與街頭商品置入奢華時尚框架的另一創舉，不但反映出日常風格又兼具實用外型。

Dior Men以本系列的運動風格為靈感，委託英國製帽大師史蒂芬·瓊斯（Stephen Jones），設計出多款黑色、原色或依原面料印花鴨舌帽；而碩大的金屬「CD」字母環扣則由1017 ALYX 9SM品牌創意總監Matthew Williams 一手打造。

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