2019-01-11

文／烏鴉

2017年，一則新聞震撼了時尚界，法國奢侈品牌龍頭 Louis Vuitton 宣佈將與紐約街頭潮牌 Supreme 推出合作系列，內容包括多款服飾、包款、鞋履及配件，其中又以滿版 Monogram 印花 Box Logo 連帽 T，以及 Box Logo T 成為藏家必爭單品；不但未演先轟動，發售後炒賣價格更是水漲船高，就算外界不少異議份子批評這次聯名是「用街頭的設計，賣高檔精品的價格」依舊絲毫不減粉絲的購買意願。

潮不潮？ 看時尚總監的社群力

彷彿嚐到甜頭似的， Louis Vuitton 更在2018年中宣佈新一任男裝總監，將由潮流品牌 Off-White主理人Virgil Abloh 接任，這則消息更讓關注時尚新聞的觀眾一臉錯愕，原因是 Virgil Abloh 不但在時尚圈資歷尚淺，甚至根本沒念過服裝相關科系；2012年他以閃擊的方式推出 PYREX VISION 品牌，但說穿了就是在襯衫或連帽 T，印上大大的「PYREX」，雖然不算是有什麼突破性的設計，但憑著龐大的明星朋友圈，大把大把地抓住了年輕群眾的關注， Virgil 迅速一炮而紅， Louis Vuitton 之所以願意將主導權交到他手上，與其說是帶來新氣象，更大部分的考量是看中他的社群帶貨能力。然而，其他品牌像是 Balenciaga、Burberry、 Fendi、Dior，無不使出渾身解數，全都打算在這場精品街頭化的競賽中脫穎而出。

原來Polo Ralph Lauren是第一個潮牌！

我們先瞭解一下，所謂的街頭服飾是什麼？

從第一件上頭寫著標語的 T 恤誕生以來，這種象徵個人態度的 Streetwear 就反映了西方文化的變化，尤其是美國七〇年代的嘻哈音樂，更成了街頭服飾的催化劑；在品牌還沒有像現在這樣琳琅滿目之前，美國品牌 Ralph Lauren代表了最早的潮流精神，因為創辦人原本就希望能夠藉由富有者身穿自家品牌、開著跑車遊艇享受生活，塑造出白領菁英份子的形象，但那是在貧富差距巨大的年代，或許是眼紅也可能是轉手價格高，於是 Polo Ralph Lauren 便成為宵小的目標，這些竊盜集團更自稱「Lo-Life」，隨著該團體逐漸壯大，全身浮誇鮮豔的「Polo Style」，開始廣為流傳，進而影響後代的嘻哈歌手，例如：Wu-Tang Clan、Ghostface Killah，到近代的 Kanye West、Pharrell Williams，同時你也可以在許多知名潮流品牌上，看到與 Polo Ralph Lauren 極為相近的設計影子。由於限量的款式稀有，有一些保存良好的古董毛衣、或是 P-Bear 玩偶，在 eBay 上飆漲了千元美金，你甚至可以看到嘻哈天王 Kanye West 在封面上穿著亮相，這也可以說是最早街頭文化影響精品的案例。

圖片提供／Louis Vuitton、Ralph Lauren

2017年造成轟動的跨界聯名Louis Vuitton x Supreme，超限量的滑板與滑板箱組合，早已成為收藏家夢寐以求的逸品。

Louis Vuitton新任創意總監 Virgil Abloh有著豐富的人脈關係，加上強大的流行敏銳度，成為LVMH集團掌中明珠。（圖截自：Virgil Abloh IG）

如今精品集團所瞄準的消費群眾正是這類善於穿搭的流行達人，因為他們會將這類難以隨意購得的產品做出更加引人入勝的風格示範。(圖截自： kevin_l_e_e IG）

來自英國倫敦的Palace Skateboards宣佈與Ralph Lauren推出一系列合作，該消息一出令全球時裝愛好者以及街頭粉絲振奮，幾款主打商品在幾分鐘之內立刻售罄。

嘻哈天王Kanye West，出席美國時裝品牌Ralph Lauren 50周年時裝秀，足見該品牌在音樂圈的重要程度。

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