和風力：精品為何垂青日本？

2019-01-11

文／烏鴉

你是否想過，為什麼這些歐洲品牌特別垂青日本呢？

80年代，世界處於一個富裕向上改革開放的時期，尤其是日本，雖然是戰敗國，但受惠於韓戰及冷戰的牽制，得到美國極大的經濟援助以及重工軍火訂單，1960年代開始持續長達30年的高度增長，加上被國際強迫放棄軍事力量（只有本土防衛力量，故稱自衛隊），所有政策一致專注於鞏固經濟實力，1984年日經指數突破萬點，最後飆上歷史最高3萬8,957點，各項經濟指標達到了空前的高水平。

二戰結束美式文化導入 大開時尚之門

戰爭不只改變了日本的經濟體質，也改變了日本的傳統服裝，二戰結束後婦女放棄了厚生署指定的制式工作褲「もんぺ」，開始導入美式文化並穿上裙子，同時巴黎的時尚也透過美國的介紹引進日本，像是1947年Christian Dior的「New Look」或是60年代的「常春藤Ivy style」 。知名造型師祐真朋樹（Tomoki Sukezane），就是受到經典時裝雜誌《Popeye》的影響，從此走上服裝之路，於此同時，日本服飾開始了設計師品牌的概念，不再是單方面吸收西洋資訊，這時期的先鋒設計師可以說是日式黑船，硬是敲開鎖國的巴黎時尚。

男人著女裝 穿搭無性別之礙

過去，日本男人就經常穿著女性化的服裝，因為對他們來說那是財富和權力的象徵，根據《信長公記》中記載，第六天魔王：織田信長私底下就熱愛穿著女裝，甚至在神社的祭祀中穿著女服跳《天人舞》艷媚眾人，無人知曉他便是信長；久而久之，日本民眾對於服裝性別區分就沒有太大的障礙，只要衣服好就會有人穿，以致在時尚方面非常具有創意。

辨識精品能力 獨領全球

Maison Kitsuné 聯合創辦人及設計師 Masaya Kuroki 在專訪中表示，他不敢說日本是全世界最時尚的國家，卻是最具有冒險精神的地方。日本潮流教父藤原浩（Hiroshi Fujiwara）也說：「歐美國家擅長製造優秀的產品，而日本人則擅長辨識出哪些產品是優秀的。」而正是因為這份勇於嘗試挑戰的精神，不少高端品牌選擇將日本當作試金石，最新最好的產品讓消費者搶先一睹風采，便能從中習得經驗，同時也能吸引亞洲其他國家模仿學習，進而打開更寬廣的市場。

知名造型師祐真朋樹（Tomoki Sukezane），就是受到經典時裝雜誌《Popeye》的影響，從此走上服裝之路。（圖截自：Sukezane Tomoki IG）

據《信長公記》中記載，第六天魔王—織田信長私底下就熱愛穿著女裝，甚至在神社的祭祀中穿著女服跳《天人舞》艷媚眾人，無人知曉他便是信長。

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