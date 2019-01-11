和風力：日本精品進行式（四）

2019-01-11

文／烏鴉

Moncler × 藤原浩

一個天才沒什麼，如果八個呢？創立於1952年的羽絨服品牌MONCLER，在2018年展開全新篇章，以「一屋，眾聲（one house，different voices）」為理念，邀請包括 Valentino 創意總監 Pierpaolo Piccioli，以及日本潮流教父藤原浩（Hiroshi Fujiwara）等八位世界知名設計師，攜手打造出八個與眾不同的精彩系列。這位被國際公認的文化創造者，雖然比起其他設計師，藤原浩的系列羽絨服明顯較少，對此他表示「我想要帶入一些自己過去的經典到 Moncler上。」保存經典之餘又善於打破常規，對於Moncler 來說，看上的正是他舉手投足的這份「酷感」，也是為什麼這麼多高端品牌對日本設計師樂此不疲的原因。

圖片提供／ Moncler

潮流大師藤原浩（Hiroshi Fujiwara）身兼多元身份，不但是創意總監、音樂人也是唱片製作人，運用各種不同創意方式表達，作為當代文化推動者的角色將觸角延伸至各領域。

藤原浩認為 Moncler Genius 計畫能讓他測試從未使用過的材質與製作手法，呈現前所未見的風格。

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