和風力：日本精品進行式（三）

2019-01-11

文／烏鴉

VALENTINO 2019 早秋

在Valentino 2019早秋系列發表前夕，品牌創作總監 Pierpaolo Piccioli與Sarah Andelman，先於銀座六號概念店聯手打造一間名為「Valentino TKY」的專屬天地，這是一個讓藝術、音樂、未來構想和傳統習俗共同脈動的空間，概念本著「和魂洋才」（Wakon Yosai，意指日本精神與西方學問）的精神，彰顯出一個全新的 「Koubou」（工房）、「Bottega」（店）、「Atelier」（工作室），從不同的角度來體驗「義日合璧」的創作和材質；同時，為了紀念日本社會在上個世紀發生的非凡轉變，Valentino 邀請了不同的藝術家和品牌設計師，例如Doublet、Undercover 一同構思詮釋傳統的新方法，以此向日本許多歷史悠久的古老習俗致敬。

圖片提供／Valentino

「Valentino TKY」銀座六號概念店，這是一個讓藝術、音樂、未來構想和傳統習俗共同並存的空間。

日本品牌Undercover，將文藝復興時期的畫作融為一體，創作出一系列非常實用且富有現代氣息的Valentino隨身小包。

今年拿下LVMH Prize新人冠軍的日本設計師品牌 Doublet，則將紋身圖案轉化成美麗的刺繡，為品牌標誌帶來全新形象。

日本設計師Masaya Kuroki與Valentino合作，利用日本戰後時期丹寧布製作和服。

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