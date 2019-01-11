和風力：日本精品進行式（二）

2019-01-11

文／烏鴉

DIOR MEN 2019 早秋

東京與巴黎，兩個最美的都市，一個位於亞洲一個位於歐洲，雙方互相仰慕也互相學習，甚至結為姊妹市。深受日本文化影響的Christian Dior先生，在設計服裝上處處都能看見受日本啟發，尤其是和服與其蘊藏的內涵，如蝴蝶結腰封、細膩層疊、無縫柔軟的肩線、褶襉裙襬，這些全都來自日本傳統和服的嬌媚優雅姿態，反覆出現在Dior先生的創作生涯裡。

新上任DIOR MEN總監Kim Jones，早在Louis Vuitton設計男裝的時候，就展現出對於日本的憧憬，這一切都與他就讀聖馬汀學院，並在倫敦知名店鋪Gimme 5 打工有關，這讓他對於Supreme和Undercover等街頭品牌有豐富認識，甚至進而結識了藤原浩，也才有後來Louis Vuitton x fragment design、Louis Vuitton x Supreme的誕生。

而在這場2019早秋秀上，Kim Jones持續探索Dior先生的生平，取得創作靈感，將千鳥格紋毛呢、霓裳粉紅與豹紋圖騰，藉由行雲流水般的縫紉工藝重新詮釋各自的精采；而最關鍵的部分，則是實現了與日本現代藝術家空山基（Hajime Sorayama）的合作，不但在會場中央豎立起高達12公尺高女機器人（Sexy Robot），更採用日本文化造景圖騰裝飾整個發佈會。

整場秀的色彩以灰黑白和深藍為主軸，加以粉紅點綴，「Dior先生的設計有著非常固定的色調」，可顏色不是Kim Jones唯一從經典參考的，他的靈感取自品牌經典中的三個要素：千鳥格、豹紋和粉紅色，並讓它們變得更現代些，你也能在閉幕前的三套衣服上，發現明顯有著和服的影子，因為它們是參考Dior先生50年代為日本客戶所繪的草稿，Kim Jones 採取了 Dior 的經典，並讓日本文化在當代服裝間達成了理想的平衡。

圖片提供／Dior

深受日本文化影響的Christian Dior先生，在設計服裝上處處可見其啟發，尤其是和服與其蘊藏的內涵，例如蝴蝶結腰封。

Dior Man設計總監Kim Jones，也於自己的instagram上，分享本次合作藝術家空山基繪製給他的機器恐龍畫作。（圖截自：mrkimjones IG）

Dior×空山基馬鞍包，本季最熱門的單品，就是這款以金屬拋光造型重現的經典Dior馬鞍包，全球限量30個，定價90餘萬台幣。

DIOR MEN 2019早秋秀上，明顯有著和服的影子，Kim Jones讓日本文化在當代服裝間達成了理想的平衡。

DIOR MEN 設計總監Kim Jones 熱愛日本文化多年，在本次早秋發表會上，特別邀請日本藝術家空山基（Hajime Sorayama）合作，將他招牌的作品 Sexy Robot 訂製成為一尊高達12公尺的雕像，服裝上也處處可看見該藝術家的金屬機器人形象。

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